Kysel končí na pozícii Lipšicovho zástupcu, dôvodom je aj Žilinkovo odmietnutie

Dôveru mu prejavila väčšina prokurátorov

Návrh na disciplinárne konanie

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel v pondelok končí na pozícii povereného zástupcu špeciálneho prokurátora. Na sociálnej sieti to napísal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic . Kysel mal pritom funkciu zastávať aj na základe riadneho mandátu, keďže prešiel výberovým konaním. Generálny prokurátor Maroš Žilinka však nedávno oznámil, že ho do funkcie nevymenuje.Podľa Lipšica Kysel patrí k najlepším a najskúsenejším prokurátorom. „Dozoroval a zastupoval prípady zločineckých skupín sýkorovcov, weissovcov, či bratov Krátkych. Viem, že patrí k prokurátorom, ktorého si vážia nielen vyšetrovatelia a operatívci, ale aj sudcovia Špecializovaného trestného súdu a sudcovia Najvyššieho súdu SR, ako aj naši zahraniční partneri," uviedol Lipšic.Prejavom dôvery a rešpektu voči Kyselovi bol podľa Lipšica aj nedávny podporný list 23 prokurátorov ÚŠP, ktorí ho považujú za najlepšieho kandidáta na funkciu zástupcu špeciálneho prokurátora. „Viac ako polročná každodenná spolupráca s Petrom Kyselom mi potvrdila jeho mimoriadne odborné a riadiace schopnosti," dodal Lipšic.Generálny prokurátor Maroš Žilinka začiatkom augusta potvrdil, že odmietol vymenovať Petra Kysela za zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.Ako vtedy konštatoval, nemohol neprihliadať na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z apríla a mája 2021, v ktorých bolo konštatované porušenie zákonnej povinnosti prokurátora vybavovať väzobné trestné veci prednostne a urýchlene a flagrantné porušenie Kyselovho procesného postupu a lehôt pri predkladaní žiadostí obvinených o prepustenie z väzby, a tým závažného zásahu do ich práv.Žilinka zároveň v prípade Kysela podal už druhý návrh na disciplinárne stíhanie. V provom prípade išlo o rozhodovanie o prepustení z väzby obvineného exriaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. ktoré podľa generálneho prokurátora trvalo príliš dlho.To konštatoval aj Najvyšší súd SR, keď obvineného prepustil z väzby. Druhý disciplinárny návrh sa má týkať rozhodovania o prepustení z väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P.