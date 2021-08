Smer nečaká podľa Beňovej vylúčenie z radov Európskych socialistov, protest v Košiciach neorganizuje s extrémistami

Šimečka a Hojsík poslali list

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Európski socialisti nevylúčia stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) zo svojich radov, lebo neorganizuje 1. septembra protest v Košiciach ani s hnutím Republika europoslanca Milana Uhríka , ani so stranou Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Pre agentúru SITA to povedala europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD). Podobný názor má aj jej stranícky kolega, podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák . Podľa neho návrh na vylúčenie skončí v koši.Minulý týždeň europoslanci a podpredsedovia Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzvali listom vedenie socialistickej frakcie v Európskom parlamente a Strany európskych socialistov, aby vyvodili dôsledky „zo spolupráce Smeru-SD s fašistickými stranami Kotlebovci - ĽSNS a Republika, s ktorými spoluorganizujú 1. septembra protest proti očkovaniu“.List európskym socialistom podpísali aj ďalší slovenskí europoslanci Ivan Štefanec Miriam Lexmann (obaja KDH), Vladimír Bilčík a Michal Wiezik (obaja Spolu), Peter Pollák (OĽaNO) a Lucia Ďuriš Nicholsonová „Nemyslím si, že európski socialisti Smer vylúčia. Smer protest neorganizuje v spolupráci so žiadnou inou stranou, takže nevidím na to dôvod,“ povedala Beňová. Dodala, že aj pozvánka na demonštráciu je iba za Smer-SD. Beňová hovorí, že europoslanci z iných strán boli premotivovaní. „Zrejme vychádzali z informácie, ktorú uverejnil Milan Uhrík, ale tá nie je pravdivá,“ poznamenala Beňová.Líder Republiky Uhrík 19. augusta na sociálnej sieti napísal, že „1. septembra ideme na veľký protest do Košíc Máme toho už fakt dosť! Covid pasy, šikana, cenzúra, vymývanie mozgov“.Podpredseda Smeru Erik Kaliňák predpokladá, že socialistická frakcia bude zisťovať, aká je realita. „Keď im vysvetlíme, ako sa veci majú, hodia to do koša,“ povedal agentúre SITA Kaliňák.Podľa neho pôvodne bol záujem, aby bol protest v Košiciach občiansky v gescii petičného výboru za predčasné voľby a aby tam mali povolenie vystúpiť rôzni politici. „Ale z neznámych dôvodov to petičným výborom neprešlo. Strana Petra Pellegriniho (Hlas-SD) to odmietla, takže sme protest zorganizovali ako strana Smer-SD,“ priblížil Kaliňák.Šéf zahraničného výboru parlamentu Marián Kéry ( Smer-SD) agentúre SITA povedal, že sa začali šíriť nepravdy a konšpirácie, že Smer-SD organizuje protest v Košiciach s hnutím Republika, čo nie je pravda.„Druhá veľká nepravda a veľká konšpirácia je v súvislosti s tým, že zvolávame protest proti očkovaniu, čo je ďalší nezmysel. Protest zvolávame pre to, že sme presvedčení, že na Slovensku vládna koalícia láme ústavnosť cez koleno. Stalo sa to vo viacerých prípadoch,“ uviedol Kéry.Podľa neho protest 1. septembra pred Ústavným súdom SR v Košiciach je symbolický, lebo 1. septembra 1992 Slovenská národná rada prijala Ústavu SR.Šéf Smeru-SD Robert Fico v júli vyhlásil, že musia začať „podstatne hlasnejšie“ kričať a že sa už končí všetka trpezlivosť. „Aj napriek tomu využívame všetky dostupné právne možnosti, ktoré sú nakoniec ignorované alebo zmarené, rovnako, ako to bolo v prípade referenda, ktoré politicky zmarili prostredníctvom prezidentky SR. Neostáva nám nič iné, len ísť do verejných protestov,“ hovoril Fico.