Kysučanka si na žrebe zotrela 200 000 €!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) - Gigantický XXL žreb od Niké postavil naruby život sympatickej pani z Kysúc. Keď si ho kupovala, ani len netušila, že by práve pod ním mala byť ukrytá životná výhra. Stalo sa, pod číslom 16 sa pýšilo bombastických 200 000 eur!Šťastná výherkyňa má s výhrou jasný plán. Splní si svoj obrovský sen.Niečo rozdelí rodine, niečo pôjde do príbytku.podelila sa so svojimi pocitmi. Výhra jej síce spôsobila prebdené noci i zvýšený krvný tlak, no do jej života priniesla konečne aj trochu radosti. Pred štyrmi mesiacmi ju totiž nečakane opustil jej manžel.prezradila so slzami v očiach.Chcete si aj vy splniť svoj sen? Ponuka žrebov Niké je bohatá a zotrieť si na nich môžete skutočne bombastické výhry. Ste milovníkom osemsmeroviek? Na žrebe Šťastné línie môžete vyhrať až 50 000 €. Na luxusnom žrebe SUPER 7 si môžete zotrieť až 77 777 € a napríklad Zlatá rybka Maxi vám splní prianie až do výšky 100 000 €. Nájdite si svoj šťastný žreb Niké! Žreby nájdete v pobočkách Niké, ale aj na stovkách ďalších miest po celom Slovensku.Inzercia