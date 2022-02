Kytary.cz vypustili vo svojom areáli dron s ukulele. Testovali, či by v budúcnosti dokázali doručovať nástroje vzduchom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 (Webnoviny.sk) -Video z testu:"Až doteraz boli podobné testy skôr PR krokom. Potom, čo niektoré spoločnosti v USA či v Európe získali špeciálnu certifikáciu pre skúšobné doručovanie ľahkých balíčkov dronom v okruhu 25 kilometrov, sa situácia začína meniť. Chceme byť pripravení na to, až podobná situácia nastane v celej Európskej únii. Pri firme našej veľkosti by takéto zavedenie trvalo niekoľko rokov. Chceme si overiť, aké drony by bolo potrebné nakúpiť, prípadne koľko pilotov by sme museli zamestnať," popisuje riaditeľ marketingu Kytary.czPodľa neho je výhodou, že Kytary.cz nemusia tovar najskôr dopraviť do distribučného centra, odkiaľ lieta za zákazníkmi. Všetko by mohli mať pod jednou strechou. Spracovanie objednávky a vyslanie dronu by im tak zabralo zhruba 10 až 12 minút. "Pre zákazníkov z Čiech aj z ďalších európskych štátov je stále viac rozhodujúcim faktorom pre objednanie rýchlosť doručenia, ako aj komfort," dopĺňa.Pri testoch využili Kytary.cz pre tieto účely špeciálne upravený dron s veľkým užitočným zaťažením. Disponoval špeciálnym zariadením, ktoré nieslo zásielku s ukulele a umožnilo im pred "zákazníkom" túto zásielku uvoľniť a odovzdať. "Išlo o testovací let, ktorého prevedenie sme museli prispôsobiť tomu, čo umožňuje súčasná platná legislatíva. Všetko prebehlo na jednotku. Nové celoeurópske pravidlá pre prevádzku dronov sa už postupne zavádza do praxe a blíži sa doba, kedy bude možné tieto spôsoby prepravy použiť," povedal pilot dronuDoručenie tovaru by podľa predpokladov spoločnosti mohlo v rámci Prahy a Brna, kde majú Kytary.cz predajne, trvať zhruba 15 až 20 minút. Prevádzka dronu takisto vytvára podľa štúdií menej emisií a cena rozvozu by mala byť nižšia než napríklad komerčný rozvoz jedla v mestách.Dron, ktorý Kytary.cz používajú, je zatiaľ limitovaný nosnosťou do 2,5 kilogramu, čo je ideálne k prevozu strún, paličiek, ladičiek alebo aj menších hudobných nástrojov ako sú ukulele, kalimba alebo klarinet. Či sa skúšobný let dronu s tovarom nakoniec stane realitou, záleží na vývoji legislatívy. K výraznému posunu v tejto oblasti by mohlo prísť po integrácii dronov do spoločného vzdušného priestoru a certifikácii týchto zariadení z hľadiska kvality a bezpečnosti prevádzky. "V každom prípade je naším, zatiaľ vysneným, cieľom v budúcnosti odbaviť desiatky malých balíčkov do dvoch kilogramov váhy denne," uzatváraČeský e-shop Kytary.cz vstúpil minulý rok na tri nové európske trhy – írsky, španielsky a holandský. Úspešne sa mu už niekoľko rokov darí na Slovensku, v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku či vo Francúzsku.Informačný servis