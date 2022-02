Nočnú oblohu vo februári zdobí kométa 19P/Borrelly, dá sa pozorovať aj s malým ďalekohľadom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 - Februárovú nočnú oblohu zdobí kométa 19P/Borrelly, ktorú možno pozorovať po západe Slnka až takmer do polnoci aj pomocou malých ďalekohľadov. Ako informovala hovorkyňa Katarína Gáliková Slovenskej akadémie vied (SAV) v tlačovej správe, kométu možno nájsť v súhvezdí Barana, vysoko nad juhozápadným obzorom. Najbližším bodom popri Slnku prešla 1. februára 2022.„Pri jasnosti 8. magnitúdy bude začiatkom noci v priaznivej polohe viac ako 50 stupňov nad obzorom. V marci so vzďaľovaním sa od Slnka jej jasnosť máličko poklesne, čo bude kompenzované výškou nad obzorom až takmer 70 stupňov,“ vysvetlil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV. Krátkoperiodická kométa 19P/Borrelly patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavil ju francúzsky astronóm Alphonse L. N. Borrelly 28. decembra 1904. Jej obežná doba je 6,83 roka a odhadované rozmery jadra sú 8x4x4 kilometra.