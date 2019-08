L. Berdisová: Stratifikáciu nemocníc do ústavy netreba

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ústavné zmeny na ochranu manželstva, pôdy či vody nevyhnutné neboli. Do základného zákona štátu nie je nutné dať ani stratifikáciu nemocníc. Sociálne práva však do ústav patria, ak sa štát považuje za sociálne orientovanú ekonomiku. Myslí si to vedecká pracovníčka Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV) Lucia Berdisová, ktorá o slovenskej ústave hovorila v rozhovore pre TASR.povedala pre TASR Berdisová.Ústavu SR politici už za 27 rokov zmenili viac ako 20-krát. V susednej Českej republike ju menili podľa Berdisovej ani nie desaťkrát. V slovenskej ústave politici menili napríklad spôsob voľby prezidenta, zmeny sa prijímali v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie, ale tiež sa počas rokov do ústavy dostala definícia manželstva ako muža a ženy či ochrana vody aj dôchodkový strop.doplnila Berdisová.V súvislosti s dôchodkovým stropom uviedla, že novela je podľa ekonómov škodlivá a neudržateľná.podotkla. O potrebe sociálnych práv v ústave hovoril svojho času vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD).