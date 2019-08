V Opoji sa dobre býva, za päť rokov pribudlo 400 obyvateľov

Na snímke z 31. mája 2018 je detail pomníka obetiam prvej a druhej svetovej vojny v obci Opoj. Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Opoj 30. augusta (TASR) - Obec Opoj pri Trnave má v súčasnosti 1200 obyvateľov. Za posledných päť rokov ich pritom pribudlo 400. Podľa starostu Petra Bartoviča ide zväčša o ľudí, ktorí sa v obci usadili pre jej mimoriadne výhodnú polohu medzi Trnavou a Bratislavou. Tam chodia za prácou a zväčša vozia aj svoje deti do škôlok a škôl.Investíciou z posledného obdobia v Opoji je obnova priestranstva pred miestnym cintorínom a výstavba jeho plota, dobudovanie 100 LED bodov verejného osvetlenia. V blízkej dobe by v obci chceli dobudovať na hlavnom ťahu novú autobusovú zastávku. Na stole v starostovskej kancelárii má Bartovič zámer investora rozšíriť areál bývalého družstva o ďalšiu, v poradí tretiu ubytovňu pre zahraničných zamestnancov, k nej ponúka stavebník vybudovanie moderného fitparku pre obec.Starosta je myšlienke naklonený, s cudzincami zatiaľ problém nemajú, menej však, ako uviedol, sa zámer zatiaľ pozdáva opojským poslancom. Chcel by tiež presťahovať do bývalej nepoužívanej budovy školy obecný úrad. Má na to pádny dôvod – úrad sa nachádza na poschodí kultúrneho domu a starší a chorí ľudia majú problém vyjsť hore schodmi, keď niečo potrebujú vybaviť.