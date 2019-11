Ľ. Blaškovičová: Pocit, že konáme správne, bol silnejší ako strach

K hlavným tváram Nežnej revolúcie pred 30 rokmi v Košiciach patrili manželia, herci Peter Rašev a Ľuba Blaškovičová. Demonštrantom sa prihovárali najprv z provizórnych tribún a neskôr z balkóna Štátnej vedeckej knižnice na Hlavnej, vtedy ešte Leninovej, ulici. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 19. novembra (TASR) – K hlavným tváram Nežnej revolúcie pred 30 rokmi v Košiciach patrili manželia, herci Peter Rašev a Ľuba Blaškovičová. Demonštrantom sa prihovárali najprv z provizórnych tribún a neskôr z balkóna Štátnej vedeckej knižnice na Hlavnej, vtedy ešte Leninovej ulici.Demokratické hnutie v Košiciach vznikalo po pražských udalostiach 17. novembra spontánne, najprv sa prejavili študenti, potom umelci a ďalší aktivisti s túžbou po slobode a zmene a s potrebou vyjadrovať sa k veciam verejným. Ako spomína Ľuba Blaškovičová, súčasťou týchto prvých aktivít bol aj pocit strachu z možných represií komunistického režimu a Štátnej bezpečnosti (ŠtB). V ľuďoch, ktorí to zažili, pritom rezonovala aj skúsenosť z roku 1968, keď reformný proces v Československu potlačili sovietske tanky. Nevedeli tak, do čoho idú a čo bude nasledovať.opísala herečka pre TASR.Susedia im hovorili, že pred ich domom stávali autá ŠtB. Obavy mali, aj keď sa vracali domov neskoro v noci prázdnymi ulicami, či už z mítingu alebo z príprav na ďalší deň v koordinačnom centre Občianskeho fóra.povedala.Jej zosnulý manžel bol podľa nej skvelý košický tribún, keďže mal charizmatický hlas a ľudia ho poznali z rozhlasu, dabingu či televízie. Navyše mal zmysel pre humor, ktorým uvoľnil sprvu neraz napätú atmosféru a ľudí zaujal aj tým, že povedal niečo vtipné. Z tých dní Blaškovičová rada spomína na pozitívnu atmosféru mítingov s davmi ľudí na námestí, bez násilia, kde všetci štrngali kľúčmi.skonštatovala.Situáciu ľudí v komunistickom Československu herečka a občianska aktivistka prirovnáva k psovi priviazanému na reťazi k búde, ktorý dostával vodu a niekedy aj zvyšky z obeda, na plote mal namaľované kvetinky a pripadalo mu to pekné, lebo nič iné nepoznal. A zrazu psa odviazali, on vyšiel z dvora von a bol ohúrený širokým svetom a voľnosťou a už sa odmietol vrátiť. Ľudia si však podľa nej neuvedomili, že sloboda a demokracia nie je zadarmo a o to pozitívne, čo získali, sa treba starať a chrániť si to.povedala.Z demokratických zmien a slobody pritom podľa nej napokon ťažili v mnohom práve tí, ktorí predtým stáli na strane režimu.skonštatovala. Vidí v tom aj pravdivosť výroku, že revolúcia požiera vlastné deti.