Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Takmer 60 % nemeckých bánk už účtuje záporné úrokové sadzby z vkladov firemným klientom. A viac ako 20 % robí to isté aj retailovým klientom. Ukázal to prieskum nemeckej centrálnej banky Bundesbank, ktorý je jedným z najjasnejších údajov o tom, koľko veriteľov spoplatňuje zákazníkom vklady peňazí, keďže Európska centrálna banka (ECB) v polovici septembra znížila úrokové sadzby hlbšie do záporného teritória.Bundesbank uskutočnila prieskum v 220 finančných ústavoch koncom septembra, teda dva týždne po tom, ako ECB znížila svoju depozitnú sadzbu na rekordné minimum -0,5 %. V reakcii na to 58 % bánk uviedlo, že zavádzajú záporné sadzby z niektorých podnikových vkladov a 23 % potvrdilo, že robia to isté aj v prípade retailových vkladateľov.Väčšina veriteľov zavádza záporné sadzby iba pre inštitúcie, spoločnosti alebo jednotlivcom s vysokými vkladmi, ale táto prax sa ukázala byť obzvlášť kontroverznou v Nemecku, kde ECB čelí kritike, že penalizujeJames von Moltke, finančný riaditeľ Deutsche Bank, minulý mesiac povedal analytikom, že najväčší nemecký veriteľ zintenzívnil svoje snahy preniesť negatívne úrokové sadzby na klientov.A Stephan Engels, finančný riaditeľ Commerzbank, druhého najväčšieho poskytovateľa pôžičiek v Nemecku, tento mesiac zaviedol záporné sadzby pre vklady nad 1 milión eur.Jeden z najagresívnejších krokov v tomto sektore predstavuje postup Berliner Volksbank, ktorá minulý mesiac uviedla, že začne uplatňovať sadzbu -0,5 % na všetky vklady nad 100.000 eur.ECB zaviedla záporné úrokové sadzby v eurozóne prvýkrát v júni 2014, aby podporila ekonomiku tak, že banky prinúti požičiavať viac peňazí, namiesto toho, aby si v centrálnej banke uložili prebytok likvidity.Ale to ešte znížilo výnosy európskych bánk, ktoré držia v ECB kombinované rezervy vo výške 1,9 bilióna eur, aby splnili nariadenia o likvidite po kríze.Podľa nemeckej webovej stránky Biallo.de na porovnávanie cien si už 140 úverových ústavov v Nemecku začalo účtovať záporné úrokové sadzby.ECB s cieľom poskytnúť bankám určitú úľavu od nákladov na záporné sadzby zaviedla systém „odstupňovania“, ktorý oslobodzuje časť ich vkladov v centrálnej banke od poplatkov.Luis de Guindos, viceprezident ECB, v pondelok (18.11.) vo svojom prejave uviedol, že ziskovosť európskych bánk je „trvalo nízka“ a ich celková návratnosť vlastného kapitálu sa v období do júna znížila pod 6 %. Negatívne úrokové sadzby však podľa neho nie sú hlavnou príčinou a obvinil zo slabých ziskov nedostatok konsolidácie a nafúknuté náklady v porovnaní s americkými a severskými súpermi.