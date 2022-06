Ľ. Feldek: Diváci, ktorí prídu na Nebojsu, uvidia niečo veľké

Činohra Slovenského národného divadla (SND) nadväzuje po ôsmich rokoch na rozprávkovú tvorbu novým titulom Nebojsa z pera Ľubomíra Feldeka. Réžie rozprávky "o tom, ako Maruška a Nebojsa stretli nielen dvanásť mesiačikov", sa ujal Ondrej Spišák, ktorý s majstrom detskej literatúry uviedol v roku 2014 v SND rozprávku o Lomidrevovi.



V prípade Nebojsu prišiel režisér s myšlienkou sledovať osudy dvoch hrdinov, inscenácia tak rozpráva dva príbehy naraz. Spája dva svety, ktoré sú na začiatku rozdelené, ale napokon sa chlapčenský a dievčenský príbeh v jednom bode pretnú. "Maruška musí svoj boj vybojovať sama, aby bola správnou ženou pre Nebojsu. A Nebojsa sám musí skúsiť svet," približuje Spišák rozprávkovú inscenáciu, ktorej text dopísal Feldek ešte v roku 2020. Inscenovanie dramatického kolotoča, v ktorom sa rozhýbu motívy viacerých príbehov do vtipnej a dynamickej rozprávky, zabrzdila pandémia.









Feldek spojil osudy Nebojsu a Marušky od ich detstva a, ako hovorí Spišák, "prepašoval" do príbehu ako jedného z hlavných hrdinov čas. "Je metaforou plynutia času, že čas, ktorý máme na zemi pridelený, je potrebné prežiť pekne, zmysluplne, energicky, správne, rozumne, aby sme si na konci života nemuseli povedať, že sme niečo z neho premárnili," povedal na piatkovej tlačovej konferencii Spišák. Diváci budú svedkami putovania Nebojsu, ktorý sa musí naučiť, čo je to strach a prečo je dobré i báť sa. Uvidia tiež putovanie smelej a dobrej Marušky, nakoniec i to, ako obaja hrdinovia vyrastajú, dospievajú, vyvíjajú sa.



V inscenácii sa diváci stretnú s motívmi andersenovských a iných rozprávok. Nechýba v nej Cisár, ktorý si dal ušiť nové šaty, Princezná na hrášku, ale aj Škaredé káčatko, ktoré však nie je tak úplne káčatkom. Feldek vysvetľuje, že tento prvok potreboval, lebo nechcel, aby bolo predstavenie sentimentálne. "Od samého začiatku Maruška nazýva Nebojsu sopliak a on ju kačiatko, ten ľúbostný vzťah je podčiarknutý antisentimentalitou. Pri všetkej skromnosti poviem, že je to Hollywood, Ondro Spišák je svetový režisér, diváci, ktorí na to prídu, uvidia niečo veľké," vyhlásil Feldek.

Na snímke režisér Ondrej Spišák počas tlačovej konferencie Slovenského národného divadla k pripravovanej premiére inscenácie rozprávky Ľubomíra Feldeka Nebojsa v Bratislave v piatok 3. júna 2022.

Foto: TASR Dano Veselský

V úlohe Nebojsu sa predstaví Richard Autner, Marušku hrá Jana Kovalčiková, macochu a strigu Monika Hilmerová, otca Nebojsu Ján Gallovič. V ďalších postavách účinkujú Martin Šalacha, Roman Poláčik, Ivan Vojtek, hostia a poslucháči VŠMU.V rozprávke sa aj veľa spieva, divadelnú hudbu na rýmy Feldeka vytvoril Juraj Haško. Scénu a bábky navrhol František Lipták, kostýmy sú dielom Kataríny Hollej.Premiéra sa uskutoční 4. a 5. júna v Sále činohry.