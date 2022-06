Režisérka filmu Zakliata jaskyňa dúfa, že sa ľudia vrátia do kín

Novú slovensko-českú rozprávku plnú tajomstva, zvratov, lásky, ale aj zázrakov premiérovala na Deň detí (1. 6.) v Bratislave režisérka, scenáristka a autorka Mariana Čengel Solčanská. Zakliata jaskyňa pribudla do jej filmografie po politických thrilleroch Únos a Sviňa.



"Myšlienka a scenár rozprávky vznikli dávno pred filmom Sviňa," uviedla pre TASR ČengeL Solčanská. Vylúčila možnosť, že si rozprávkovým titulom chcela oddýchnuť od ťažkých tém. "Ani Únos, ani Sviňu som nemala v pláne nakrútiť. Jednoducho to prišlo a ja som sa k tomu postavila ako k občianskej povinnosti," dodala režisérka novej snímky inšpirovanej klasickými slovenskými rozprávkami ako Mahuliena, zlatá panna či Kráľ drozdia brada.



Zakliata jaskyňa zavedie divákov do kráľovstva, ktorého hlavným bohatstvom sú soľné jaskyne, pracuje s motívom Zeme ako darkyne života. Nakrúcali ju 39 filmovacích dní s trojnásobným prerušením spôsobeným novým koronavírusom, ktorý sa objavil aj napriek predchádzajúcemu testovaniu všetkých členov štábu, hercov, komparzistov. Na nakrúcanie v čase pandémie a s ňou súvisiacimi lockdawnami spomína Čengel Solčanská iba v dobrom, podľa nej má obrovské výhody. "Napríklad je menší pohyb turistov v priestoroch, kde potrebujeme nakrúcať, herci majú viac času, neponáhľajú sa do dabingu, k televíznej práci alebo do divadiel, vedia dať filmu svoju plnú koncentráciu," konštatuje Solčanská.





Na snímke tvorcovia a herci pred premiérou slovensko-českej rozprávky Zakliata jaskyňa v Bratislave 1. júna 2022.

Foto: TASR - Jaroslav NovákVeľkovýpravnú rozprávku vyrábali okrem Slovenska a Česka aj v Maďarsku, v štúdiách MAFILM, ktoré využívajú i americké produkcie. Filmári nakrúcali v skanzene Vychylovka, osade Podšíp, v Súľovských skalách, v Slovenských opálových baniach v Červenici, ale aj na českom hrade Pernštejn a v lome Malá Amerika. Rozprávkové zábery vznikali v jaskyniach Domica, Driny a Demänovskej jaskyni. Výpravnosť deja podčiarkujú aj historické kostýmy a hudba skladateľky Ľubice Čekovskej, ktorú nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.Režisérka verí, že po dvoch rokoch, keď si ľudia zvykli sledovať filmy online alebo zo streamov, jej nová rozprávka vráti divákov späť do kamenných kinosál. "Veľmi v to dúfam a verím, týmto všetkých do kina pozývam, lebo nejde len o možnosť vidieť film, ale vidieť ho spolu s ostatnými. Zdieľaný umelecký zážitok je neopakovateľný a nenahraditeľný," uzavrela Čengel Solčanská.Zakliata jaskyňa je v slovenskej kinodistribúcii od 2. júna.