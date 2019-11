L. Hrádok má najtransparentnejšiu internetovú stránku v kraji

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liptovský Hrádok 18. novembra (TASR) – Najtransparentnejšiu webovú stránku v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) má mesto Liptovský Hrádok. Vyplýva to z výsledkov projektu Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK, ktorý od júna 2018 do novembra 2019 realizovalo občianske združenie Pro Senium et Cultura.Liptovskohrádocká mestská internetová stránka je podľa výsledkov najtransparentnejšou spomedzi 308 hodnotených stránok miest a obcí v kraji. "," uviedli autori projektu.Účelom prieskumu bolo sledovať aj proaktívne a zaujímavé počiny informovanosti a otvorenosti samospráv, dobré nápady a myšlienky. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.Informáciu zverejnila liptovskohrádocká mestská samospráva na oficiálnej webovej stránke.