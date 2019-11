Národná banka uviedla na trh zlatú zberateľskú mincu s Mojmírom I.

Foto: TASR/Pavol Funtál Foto: TASR/Pavol Funtál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 18. novembra (TASR) – Národná banka Slovenska uviedla v pondelok v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre na trh zlatú zberateľskú mincu Veľkomoravské knieža Mojmír I. Minca v nominálnej hodnote 100 eur pripomína veľkomoravské knieža Mojmíra I., ktorého zásluhou sa zjednotili slovanské kmene do vyššieho územného celku – Veľkomoravskej ríše, ako uviedla hovorkyňa Národnej banky Slovenska Martina Vráblik Solčányiová. Zlaté mince s priemerom 26 milimetrov a s hmotnosťou 9,5 gramu sú vyrobené len vo vyhotovení proof v náklade 4100 kusov. Autorom výtvarného návrhu mince je Miroslav Schovanec.Na líci zberateľskej euromince je mincové pole rozdelené na štyri plochy krížom, ktorý je zhora nadol vyplnený kruhovými ornamentálnymi motívmi. V hornej časti mincového poľa sú vyobrazené dve plakety z prenosného oltára z Bojnej. V spodnej časti mincového poľa je v popredí štátny znak Slovenskej republiky. Po oboch jeho stranách sú vyobrazené veľkomoravské krížiky. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri spodnom okraji zberateľskej euromince a letopočet 2019 pri jej hornom okraji. Označenie nominálnej hodnoty nápismi 100 a EURO, ktoré sú oddelené kruhovým ornamentálnym prvkom, je umiestnené do ramien kríža. Medzi dvoma razidlami je umiestnená značka Mincovňa Kremnica, štátny podnik.Na rube zlatej mince je vyobrazený fiktívny portrét veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I., ktorý je na pozadí doplnený ornamentálnym gravírovaním. Vľavo od portrétu je letopočet 833 označujúci začiatok panovania Mojmíra I. a vpravo od portrétu je letopočet 846 označujúci jeho koniec. V opise zľava doprava je nápis VEĽKOMORAVSKÉ KNIEŽA MOJMÍR I., ktorého začiatok a koniec je oddelený kruhovými ornamentálnymi motívmi.Mojmír I. je prvým známym kniežaťom z rodu Mojmírovcov, ktoré vládlo na Morave. Nie je známe, kedy sa narodil, ani kedy sa stal kniežaťom. Bol už dostatočne mocný, aby začal s kristianizáciou Moravského kniežatstva. V roku 831 pasovský biskup Reginhar pokrstil Mojmíra, jeho rodinu, kniežaciu družinu a významných Moravanov. Mojmírovo kniežatstvo susedilo na východe s Nitrianskom, ktorému vládlo knieža Pribina. V roku 833 Mojmír vyhnal Pribinu z Nitry a Nitriansko pripojil k Morave. Mojmír I. upevnil kniežaciu moc nad vtedajšou spoločnosťou. Zjednotil dve kniežatstvá, Moravské a Nitrianske, a otvoril ich kristianizácii. To bol rozhodujúci vývojový krok na ceste od kmeňového zriadenia k štátu, v ktorom mal hlavné slovo panovník. Veľká Morava bola najstarším štátom v našich národných dejinách. Vláda Mojmíra I. sa skončila v roku 846.