L. Kamenický: Maximum pre budúci rok by mal byť 0,5 % deficit

Bratislava 27. septembra (TASR) - Deficit verejných financií by v budúcom roku mal byť maximálne 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). V súvislosti s aktuálnou prípravou rozpočtu na budúci rok, ktorú komplikuje zhoršujúca sa ekonomická situácia aj nové prijímané opatrenia, to po piatkovom rokovaní vlády vyhlásil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).konštatoval šéf rezortu financií.Ministerstvo je momentálne v záverečnej fáze prípravy návrhu rozpočtu, na vládu ho musí predložiť do 15. októbra. Známa je už najnovšia makroekonomická aj daňová prognóza, ktoré naznačujú veľké výpadky daňových a odvodových príjmov štátu v nasledujúcich rokoch.avizoval Kamenický.Za stále otvorenú tému považuje možné zvýšenie spotrebnej dane na tabak, ktoré nedávno navrhol, ale nesúhlasí s ním koaličná SNS. Riešenie je podľa ministra na lídroch koaličných strán.doplnil.Za správne označil rozhodnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o utlmení legislatívnej činnosti vlády.dodal Kamenický.