Keď umenie príde k ľuďom

Bratislava 27. septembra (OTS) - Posledný septembrový víkend v Bratislave patrí umeniu! Medzinárodný festival Biela noc otvára svoj piaty ročník a aj tento rok láka nevšednou atmosférou mesta, z ktorého sa na niekoľko dní a nocí stane živá galéria. Festival v bratislavských uličkách a zaujímavých interiéroch zoskupí viac než 40 diel od súčasných umelcov zo štyroch svetových kontinentov. Čakajú nás diela z Austrálie, Brazílie, Nemecka, Rakúska, Británie, Poľska aj Kanady. Hoci sa zahraničným menám obvykle venuje viac mediálnej pozornosti, Biela noc už tradične prináša podnetné a divácky atraktívne diela aj od domácich tvorcov.Na Laurinskej 19 sa napríklad môžeme tešiť na site-specific inštaláciu na rozhraní sochy a architektúry z dielne výtvarníčky Niny A. Šoškovej, ktorá pomocou čistých a jemných tvarov odkazuje na tvorbu výnimočnej slovenskej sochárky Márie Bartuszovej. V premiére vďaka podpore Eset Science Award uvidíme aj objekt Essence of Knowledge (Podstata vedenia) sochára a výtvarníka Filipa Šicka, ktorý sa vďaka ambientnému pulzovaniu svetiel mení zo statickej inštalácie na dynamické a živo pôsobiace dielo. Umelkyňu Dorotu Sadovskú zastihneme na 5. ročníku festivalu hneď v dvoch polohách – ako výtvarníčku v novom projekte Zranené plátna a ako perfomerku v rámci Doby plastovej. Pôsobivý estetický zážitok sa divákom dostane aj priamo v nákupnom centre Eurovea vďaka interaktívnemu dielu Kalia dizajnérky Kataríny Komarovej. Zaujímavou bude tiež projekcia Borisa Vitázka Problém mimo kontext, ktorá každý deň po 19.00 hod. zaplní unikátny priestor Kostolu Klarisiek. V netradičnom priestore bude aj inštalácia Pavla Trubena – vychutnať si ju môžete v piatok, sobotu aj v nedeľu v telocvični Gymnázia na Grösslingovej. Na fasáde petržalského DK Lúky nám budovateľské nadšenie dôb minulých pripomenie Ľubomír Slovinský s 3D mappingom Ex-panzia.Hoci je ponuka umeleckých zastávok pestrá a bohatá v ktorúkoľvek hodinu, organizátori odporúčajú sledovať program a nezmeškať udalosti, ktoré sa odohrávajú len v presne určených časoch. Patria k nim najmä diskusie, premietania filmov, workshopy, koncerty a performance. Za všetkých spomenieme zvukovú performance Zuzany Husárovej, tanečno-akrobatické vystúpenie Ariadny Vendelovej a súboru La Lyra, koncert hudobného projektu Leto s Monikou, DJ sety pánov Isobutane, arχ & mlsblk, performance Silvie Svitekovej s Petrou Fornayovou, fyzické divadlo Dual Kataríny Brestovanskej a Martina Kosorína alebo performance kolektívu Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje. Priestor dostanú aj študenti VŠMU s interaktívnou inštaláciou Labyrintárium alebo Katedra intermédií VŠVU s performance Čo by sa stalo, keby sme pohltili všetko svetlo? Určite si nenechajte ujsť ani nedeľnú diskusiu s organizátormi a prítomnými umelcami, ktorá začína o 10.00 hod. v LAB.cafe na Námestí SNP 25.V Galérii mesta Bratislava sa ďalej môžeme tešiť aj na výstavu Mateja a Juraja Kréna. Vizuálna umelkyňa Lucia Luptáková zase čarovným a napínavým spôsobom zviditeľní architektúru jednej z prehliadaných budov v meste – verejných záchodov na Šafárikovom námestí. S prostredím sa zahrá aj režisérka a animátorka Veronika Kocourková, ktorá deťom až na breh Dunaja prinesie Tresky Plesky – projekciu podmorského sveta inšpirovanú výtvarnosťou rovnomenného animovaného seriálu pre deti a ich zvedavých rodičov. Deti zaujme aj monumentálne kreslené Slnko z dielne Matje!, ktoré svojimi lúčmi, hravými skečmi a komentármi obsadí výškovú budovu Tower 115 v Panorama Parku. O kúsok ďalej na Landererovej 12 Matej Černušák vyplní LED obrazovku nad rušnou križovatkou svojím videoartom All (Všetko) a BN Label oživí svetelným dizajnom roky nevyužívané Lido. Po prvýkrát sa zapojí aj budova Národnej banky Slovenska, z ktorej strechy sa stane dočasný bratislavský maják.Hoci je festival v Bratislave piatykrát, tento rok slávi desiate výročie od svojho úvodného košického ročníku. Po prvýkrát tiež predlžuje trvanie z jednej noci na 3 plnohodnotné festivalové dni. Dôvodov na radosť majú však organizátori viac.,” hovorí umelecká riaditeľka festivalu,