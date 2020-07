L. Kyselica končí na poste štátneho tajomníka rezortu vnútra

Lukáš Kyselica odchádza z postu štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR. Na sociálnej sieti o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). K rozhodnutiu došlo po zverejnení informácií o Kyselicovom pôsobení vo Vojenskom spravodajstve v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO.





Prezidentka si cení vyvodenie politickej zodpovednosti L. Kyselicu

Rozhodnutie o odchode z funkcie oznámil Kyselica premiérovi a ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) ešte v pondelok (27. 7.), priblížil premiér. "Dohodli sme sa, že si to môže ešte dodnes prípadne rozmyslieť. Nerozmyslel," poznamenal."Podľa mojich informácií ho ľudia blízki Petrovi Pellegrinimu vo vedení Vojenského spravodajstva chceli zneužiť pred voľbami na rozvrat nášho hnutia OĽANO zvnútra. Chceli dosiahnuť rozpad hnutia a za akúkoľvek cenu zabrániť, aby sme mohli zostaviť vládu. Nepodarilo sa," skonštatoval Matovič. Dodal, že tajné služby štátu zneužívajú voči svojim politickým oponentom len "tí najperverznejší diktátori".Štátny tajomník MV SR a bývalý šéf tímu Gorila Kyselica podľa informácií Denníka N kandidoval do parlamentu ako tajný príslušník Vojenského spravodajstva. Nemali o tom vedieť ani členovia hnutia OĽANO, za ktoré sa uchádzal o mandát. V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020. Informácie zverejnili v pondelok (27. 7.).Opozičná strana Smer-SD vyzvala v utorok Kyselicu, aby sa vzdal funkcie a poslaneckého mandátu v Národnej rade (NR) SR. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) uviedol, že by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si cení postoj Lukáša Kyselicu, ktorý sa rozhodol odísť z postu štátneho tajomníka ministerstva vnútra po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO. Hlava štátu to uviedla počas svojej návštevy Zvolena s tým, že z medializovaných informácií je zrejmé, že istý problém tam evidentne bol.



"Rešpektujem jeho rozhodnutie a som rada, že takýto príklad osobnej politickej zodpovednosti vyvodil," skonštatovala Čaputová. Byť politikom a zároveň pôsobiť vo Vojenskom spravodajstve je podľa prezidentky nezlučiteľná kombinácia. "Niekto, kto je členom či spolupracovníkom Vojenského spravodajstva, nemá byť politicky aktívny. V tomto prípade asi aj s tým súvisí reakcia a vyvodenie politickej zodpovednosti," podotkla hlava štátu.



Rozhodnutie o odchode z funkcie oznámil Kyselica premiérovi Igorovi Matovičovi a ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (obaja OĽANO) ešte v pondelok (27. 7.). Predseda vlády o tom informoval v utorok na sociálnej sieti.



Kyselica, ktorý je bývalým šéfom tímu Gorila, podľa informácií Denníka N kandidoval do parlamentu ako tajný príslušník Vojenského spravodajstva. Nemali o tom vedieť ani členovia hnutia OĽANO, za ktoré sa uchádzal o mandát. V tajnej službe ministerstva obrany mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.