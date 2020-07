Kamión s mozarellou sa stratil po ceste do Francúzska, ukradnutý tovar našli v slovenských skladoch (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Kriminalisti z Dunajskej Stredy na základe získaných operatívnych poznatkov preverili sklad v obci Dolný Štál a našli tam 29 paliet kradnutej mozarelly. V súčinnosti s Národnou ústredňou Interpol identifikovali majiteľa tovaru.Zistili, že syrový výrobok naložili do kamióna v českom okresnom meste Klatovy, odkiaľ mal putovať kamiónom do Francúzska, kde sa ho však nedočkali. „Po páchateľoch tejto takzvanej fantómovej prepravy intenzívne pátrame, stopa nás zatiaľ vedie do Srbska,“ informovala polícia na sociálnej sieti.Splnomocnenec poškodenej firmy bol prítomný pri vrátení ukradnutého tovaru a ocenil profesionálny prístup slovenskej polície. V takýchto prípadoch je podľa polície vypátranie tovaru a jeho vrátenie majiteľom pomerne ojedinelé.