Ľ. Laššáková: Nové zákony prinesú benefit kultúre i verejnosti

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) – Od začiatku nového roka vstúpia do platnosti viaceré zákony, ktoré pripravilo Ministerstvo kultúry SR. Šéfka rezortu Ľubica Laššáková (Smer-SD) je presvedčená, že ide o významné legislatívne počiny, ktoré prinesú nielen progres pre samotnú kultúru, ale aj benefity pre verejnosť a pozitívny dosah na ekonomiku krajiny.Nový zákon s účinnosťou od 1. januára upravuje finančnú podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností, právna norma nahrádza zastaraný zákon, ktorý bol prijatý v diametrálne odlišnej politickej a spoločenskej situácii a ktorého pôvodným účelom bolo dostať cirkvi do úplnej politickej a hospodárskej závislosti od štátu. "V ponovembrovom období bol síce zákon viackrát novelizovaný, napriek tomu obsahuje záväzky štátu, ktoré si cirkvi síce neuplatňujú, ale mohli by podstatne zvyšovať výdavky štátu," upozornila ministerka. Nový zákon podľa nej predstavuje jasné, transparentné pravidlá podpory.zvýraznila Laššáková.verí ministerka.dodáva.Šéfka rezortu kultúry zvýrazňuje aj systémovú podporu tradičnej ľudovej kultúry zo strany štátu, ktorú predstavuje novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Novela rozširuje dotačnú podporu aj na oblasť miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu.spresnila ministerka.Laššáková pripomenula aj tohtoročné dve novelizácie autorského zákona vrátane tej, ktorá sa zamerala na zlepšenie dostupnosti diel a iných predmetov ochrany (kníh, novín, časopisov či audiokníh) v prístupných formátoch pre osoby nevidiace, osoby so zrakovým postihnutím alebo postihnuté inou poruchou čítania.