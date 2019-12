Pellegrini vyzdvihol sociálne opatrenia,politológ hodnotí inou optikou

Na snímke podpredseda strany Smer-SD a volebný líder Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie po slávnostnom sneme strany 7. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. decembra (TASR) – V roku 2019 sa Slovensku darilo budovať sociálny štát. V bilančnom rozhovore pre TASR na to upozornil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý zvýraznil konkrétne kroky i výsledky. Politológ Juraj Marušiak na druhej strane upozorňuje na optiku hodnotenia i sprievodné fakty, ktoré je potrebné vziať do úvahy.“ zdôraznil premiér. "upozornil ďalej v rozhovore pre TASR. Poukázal na to, že i napriek ochladeniu ekonomiky má SR stále nezamestnanosť na úrovni 5,8 percenta, teda stále nižšiu, ako je priemer krajín EÚ a eurozóny.dodal.Premiéra teší i progres, ktorý sa dosiahol v zdravotníctve, hoci zároveň uznáva, že je to oblasť, ktorá potrebuje zmeny presahujúce jedno volebné obdobie.povedal premiér.Za dôležité považuje kontinuálne prijímanie opatrení pri budovaní sociálneho štátu.konkretizoval. Zvýraznil aj ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy aj nárast platov štátnych a verejných zamestnancov. "Zvýšili sme minimálnu mzdu na 580 eur, dnes uvažujeme o 600 eurách, platy štátnych a verejných zamestnancov sme zvýšili o 10 percent v roku 2019 a od 1.1. 2020 o ďalších 10 percent,“ dodal, pričom pripomenul aj zvýšenie príspevku na opatrovanie, a to až o 120 eur.V kontraste s premiérovými vyjadreniami upozorňuje politológ Juraj Marušiak na to, že Slovensko má spomedzi členských štátov EÚ jeden z najnižších podielov sociálnych výdavkov na celkovom objeme HDP. Marušiak pritom poukazuje na dáta z Indexu sociálnej spravodlivosti Bertelsmanovej nadácie, ktoré v denníku Sme publikoval odborársky predák Ján Košč, upozorňujúci okrem iného na stále nízku dostupnosť bývania a vysokú mieru zadlženosti domácností.poznamenal Marušiak. Mieni, že sociálna a ekonomická politika SR bola od roku 2018 veľmi nesystematická, zvýrazňuje najmä problematickú udržateľnosť sociálnych transferov, vzhľadom na to, že sa štát znižovaním daní dobrovoľne zrieka dôležitého zdroja príjmov v rozpočte.uviedol. V prípade poklesu nezamestnanosti poukazuje na to, že výsledok ovplyvňuje aj odchod najmä mladých ľudí do zahraničia v dôsledku sociálneho dumpingu zo strany zamestnávateľov. Pri komplexnom hodnotení vývoja zamestnanosti nemožno podľa neho ignorovať avíza o hromadnom prepúšťaní, ktoré ohlasovali i najväčší súkromní zamestnávatelia v regiónoch.