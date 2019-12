Ľ. Laššáková: Rok Štefánika priniesol kultúrne podujatia i investície

Na snímke ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) – Doterajší priebeh Roka M. R. Štefánika bol nielen dôstojnou oslavou historického odkazu tejto slovenskej osobnosti, ale aj rokom investícií do pamiatok spojených so Štefánikovým životom. Pripomenula to ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD), ktorá iniciovala vyhlásenie Roka M. R. Štefánika.upozornila ministerka. Spomenula i multimediálnu tanečnú inscenáciu Ondreja Šotha v Štátnom divadle Košice, spoločné vystúpenie Štátneho komorného orchestra Žilina spolu so zborom Umeleckého súboru Lúčnica, ale aj slávnostný koncert Slovenskej filharmónie z 12. septembra 2019 v Bratislavskej redute, na ktorom odznela symfónia In Memoriam M. R. Štefánik súčasného slovenského skladateľa Petra Martinčekauviedla ministerka.Poukázala aj na výrazné investície, ktoré Rok M. R. Štefánika priniesol.spresnila Laššáková.Ministerka ocenila aj organizáciu podujatí súvisiacich s ďalšími významnými výročiami, ktoré pripadli na tento rok – 75. výročie SNP i 30. výročie Nežnej revolúcie.uviedla. “Mnohé telesá a súbory sa predstavili aj v zahraničí, kde prerozprávali náš príbeh a zviditeľnili Slovensko,“ dodala.