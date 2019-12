ZMOS spustí budúci rok analýzu alternatívneho financovania samospráv

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spustí začiatkom budúceho roka analýzu alternatívneho financovania municipálneho rozvoja. Sústrediť sa v nej chce na výhody a riziká rôznych finančných zdrojov, ktoré môžu samosprávy využívať popri vlastných zdrojoch a eurofondoch. Analýza by mala dať odpoveď na otázku, či sú takéto alternatívne formy financovania pre mestá a obce pomocou. TASR o tom informoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák.Dôvodom na vypracovanie analýzy je fakt, že samosprávy žiadnym obdobným dokumentom nedisponujú.poznamenal Kaliňák.Výsledky šesťmesačnej analýzy by mali mestám a obciam pomôcť pri orientácii v alternatívnych zdrojoch financovania, s čím má súvisieť aj udržateľnosť financovania či finančná stabilita. Analýza by sa mala zároveň venovať problematike úverov, PPP, komunálnych dlhopisov či financovaniu z úspor. Pozornosť sa má venovať taktiež dopadom financovania municipálneho rozvoja na majetok samotných obcí. "Prínos vidíme aj pre tvorbu kvalitných a transparentných rozpočtov miest a obcí," podotkol Kaliňák.ZMOS bude analýzu realizovať cez národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu, a to prostredníctvom podpory z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.