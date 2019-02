Ľ. Miklánek: Novela zákona o zbraniach môže mať negatívne dopady

Ľudovít Miklánek, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. februára (TASR) - Prijatie novely zákona o zbraniach a strelive z dielne Ministerstva vnútra SR (MV), ktorá má implementovať smernicu Európskej únie (EÚ), môže mať veľké negatitívne dopady. A to zásadné, výrazné negatívne narušenie doterajšej vyváženej právnej úpravy nadobúdania a držby zbraní, výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v štáte, obmedzenie výkonu športovej činnosti a výrazné obmedzenie až zánik kultúrnych aktivít venujúcich sa rekonštrukciám historických udalostí. Domnieva sa podpredseda Združenia vlastníkov strelných zbraní Slovenska - Legis Telum Ľudovít Miklánek.zdôraznil Miklánek.pripomenul podpredseda združenia Legis Telum.Novela zákona podľa neho "môže prispieť" k výraznému zhoršeniu bezpečnostnej situácie v štáte. "myslí si Miklánek.zdôraznil.Okrem toho negatívnym dopadom môže byť aj obmedzenie výkonu športovej činnosti a výrazné obmedzenie až zánik kultúrnych aktivít venujúcich sa rekonštrukciám historických udalostí. Pre radikálne zvýšenie finančných nárokov sa ďalšia držba zbrane stane pre mnohých nedosiahnuteľná.Ďalej sa zvýšia výdavky občanov na úseku zbraní a streliva.dodal na záver.Zákon, ktorý má zamedziť zneužívaniu strelných zbraní, chce MV SR predložiť do vlády začiatkom marca. Informoval o tom tlačový odbor rezortu. Návrhom zákona chce MV dosiahnuť rovnováhu medzi zabezpečením slobody pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebou jeho primeranej kontroly. Z pripravovaných zmien vyzdvihlo ministerstvo napríklad kategorizáciu zbraní a zavedenie evidovania niektorých ich druhov. Doba platnosti zbrojného preukazu by sa mala zákonom skrátiť z desiatich rokov na päť.K návrhu majú výhrady aj zástupcovia slovenských klubov vojenskej histórie. Zástupcovia klubov konštatovali, že v prípade neakceptovania ich pripomienok nebude možné organizovať historické ukážky bojov napríklad z obdobia Slovenského národného povstania v rozsahu, na aký je verejnosť zvyknutá. S navrhovanou novelou nesúhlasia napríklad aj športoví strelci, poľovníci a iné strelecké organizácie. Novela podľa nich ide výrazne nad požadovaný rámec európskou smernicou.