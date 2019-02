Lévyová: Nevhodné kombinácie liekov spôsobujú nežiaduce účinky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. februára (TASR) – Užívanie nevhodných kombinácií liekov môže viesť k rôznym nežiaducim účinkom. Ak človek naraz užíva voľnopredajné lieky a predpísané lieky, a túto skutočnosť zabudne oznámiť svojmu lekárovi, mal by sa na kombináciu liečiv spýtať farmaceuta v lekárni, pripomína Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).upozornila prezidentka AOPP Mária Lévyová.doplnila.V princípe sa nežiaduce účinky prejavujú zväčša v podobe tráviacich ťažkostí alebo ako kožné prejavy.tvrdí Lévyová. Ak ale takéto problémy pretrvávajú viac dní za sebou, mal by pacient kontaktovať svojho lekára a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.Nejde však iba o nežiaduce účinky medzi dvoma liekmi, ale aj o vzájomnú interakciu liekov s bežnými potravinami. Napríklad warfarín, ktorý sa používa na prevenciu tvorby krvných zrazenín, môže mať nežiaduce účinky v kombinácii s brusnicovým džúsom, zázvorom či cesnakom. Kombinácia s týmito potravinami môže zvyšovať riziko krvácania. Pri konzumácii väčšieho množstva potravín bohatých na vitamín K, napríklad kapusty, špenátu, kelu či brokolice, zase môže mať warfarín oslabený účinok.AOPP pred rokom spustila projekt Lieky s rozumom, ktorý má podľa Lévyovej pomôcť pacientom k uvedomelému a rozumnému prístupu k užívaniu liekov. Webová stránka liekysrozumom.sk tiež varuje, že grapefruit môže ovplyvniť účinok rôznych liekov. Patria k nim niektoré lieky na liečbu onkologických ochorení, na zníženie hladiny cholesterolu, na úpravu srdcového rytmu, na zníženie krvného tlaku, kalciové blokátory, antihistaminiká, ale aj najznámejší liek pri problémoch s erekciou. Grapefruit alebo grepový džús pritom môže pôsobiť aj viac ako 24 hodín po jeho konzumácii. Alkohol zase môže tlmiť účinky antihistaminík.hovorí Lévyová. Nežiaduci účinok ľudia môžu nahlásiť prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo vyplnením tlačidla, ktoré treba zaslať na adresu: ŠÚKL, Kvetná 11, 825 08 Bratislava.Hlásenie nežiaduceho účinku by malo obsahovať údaje o osobe, u ktorej sa vyskytol, teda vek, pohlavie a iné ochorenia, popis reakcie po užití lieku, presný názov a dávku lieku a iné užívané lieky, vrátane voľnopredajných liekov, antikoncepcie, vitamínových či výživových doplnkov. Všetky hlásenia nežiaducich účinkov skúmajú a vyhodnocujú odborníci na bezpečnosť liekov. Príslušné orgány tak môžu na základe ich odporúčaní vydať nové upozornenia o tom, ako sa má liek používať, prípadne úplne zastaviť jeho používanie.