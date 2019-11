L. Parízek: Malé a stredné slovenské firmy majú množstvo príležitostí

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Lukáš Parízek. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Bratislavským seminárom vyvrcholila v stredu séria krajských stretnutí slovenských firiem zameraných na podporu exportu. Aktivita Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta vznikla ako nový formát komunikácie podnikateľov a regionálnych združení s predstaviteľmi rezortov diplomacie a hospodárstva a finančných inštitúcií.uviedol Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Podľa neho úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň poznať potenciál Slovenska vo výrobe, službách aj inováciách. Tradičnými oblasťami slovenského exportu sú strojárstvo, obranný priemysel a energetika, pribudli IT bezpečnosť a obnoviteľné zdroje. Stále však zostáva množstvo odvetví s potenciálom expandovať do zahraničia samostatne alebo v konzorciách.V súčasnosti vznikajú aj pre slovenské firmy obchodné príležitosti v medzinárodných tendroch a výzvach v rozvojovej pomoci najmä v mimoeurópskych krajinách a v oblasti štátnych dodávok.Podnikateľské centrum MZVaEZ SR poskytuje informácie o zahraničných trhoch a tendroch, ekonomické aktuality, organizuje účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí, spolu s SOPK a SARIO uskutoční vyše 100 podnikateľských misií a z projektovej schémy financuje približne tri desiatky podujatí. Zástupcovia firiem a profesionálnych združení môžu požiadať o podporu pri lokálnych kontaktoch a hodnotení zahraničných partnerov.zdôraznila Monika Kohútová, generálna riaditeľka EXIMBANKY SR. Od októbra tohto roku môžu slovenskí exportéri využívať aj zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín.Hosťom projektu Z regiónov do sveta bol pravidelne Ľudovít Černák, predseda Predstavenstva Sitno holdingu, a. s., ktorý ocenil skutočnosť, že na sérii podujatí v hľadisku sedeli predovšetkým malí a strední podnikatelia a mnohí ocenili komplexnú informáciu o nástrojoch podpory exportu, ktoré im ponúkajú slovenské a európske inštitúcie. Na druhej strane si predstavitelia štátnej správy a príslušných inštitúcií mohli vypočuť skúsenosti podnikateľov, ktorí často po prvom neúspechu vzdávali snahu o proexportnú podporu, pretože ich odradila administratívna náročnosť, relatívne vysoká spoluúčasť a potreba vysokého ručenia. Postrehy z týchto stretnutí pomôžu zjednodušiť proexportné projekty, zvýšiť ich transparentnosť a povzbudiť malých a stredných podnikateľov v snahe predávať produkty s vysokou pridanou hodnotou na vonkajšie trhy.Na problémy v nadchádzajúcej dekáde upozornil Peter Mucina, regionálny riaditeľ Euler Hermes. Podľa neho nová dekáda v zahraničnom obchode bude musieť zvládnuť spomalenie dopytu v USA, prvé zníženie dopytu v Číne, spomaľovanie na indickom trhu, následky brexitu a nové výzvy súvisiace s klimatickými zmenami.