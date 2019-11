Tržby Xiaomi v 1. kvartáli vzrástli o 5,5 %

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 27. novembra (TASR) - Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi Corp zaznamenal v 1. kvartáli (do 30. septembra) najpomalší rast tržieb vo svojej histórii. Domáci trh totiž zažíva dlhšie oslabenie predajov a najväčšiemu konkurentovi, ktorým je Huawei, sa podarilo zvýšiť trhový podiel.Tržby za tri mesiace od júla do septembra medziročne stúpli o 5,5 % na 53,66 miliardy CNY (6,92 miliardy eur). Analytici počítali s tržbami na úrovni 53,74 miliardy CNY. Čistý zisk sa zvýšil na 3,47 miliardy CNY z 2,50 miliardy CNY.Dopyt po smartfónoch sa v Číne spomalil, keďže spotrebitelia si svoje telefóny nechávajú dlhšie. Navyše, domáci spotrebitelia podporili druhého najväčšieho svetového výrobcu smartfónov na svete, Huawei, ktorý sa dostal na čiernu listinu v USA. Predaj Xiaomi v Číne za tri mesiace od júla do septembra padol o tretinu, zatiaľ čo predaj Huawei stúpol o 66 %. Celkový predaj smartfónov v Číne klesol o 3 %.(1 EUR = 7,7576 CNY)