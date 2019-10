L. Varadkar: Dosiahnuť dohodu o brexite do budúceho týždňa bude ťažké

Írsky premiér Leo Varadkar na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin/Londýn 9. októbra (TASR) - Dosiahnuť dohodu o tzv. brexite do budúceho týždňa bude veľmi ťažké, pretože v postojoch Británie a Európskej únie sú naďalej značné rozpory. Írsky premiér Leo Varadkar to uviedol po utorkovom telefonáte s predsedom britskej vlády Borisom Johnsonom, informovali v stredu agentúry Reuters a AP.Írsko nemôže súhlasiť s dosiahnutím dohody za každú cenu, uviedol Varadkar v súvislosti so snahami Johnsonovej vlády vyrokovať nové podmienky v plánoch týkajúcich sa hranice medzi Írskou republikou a britským Severným Írskom. Obe strany sa usilujú dospieť k dohode pred budúcotýždňovým summitom EÚ.povedal Varadkar pre írsku verejnoprávnu televíziu RTÉ v utorok neskoro večer po 40-minútovom telefonickom rozhovore s Johnsonom.uviedol Varadkar.Jeho vyjadrenia sú v rozpore so stanoviskom Johnsonovho úradu, ktorý v utorok tvrdil, že k uviaznutiu rokovaní viedla neústupčivosť EÚ.Londýn však zdôraznil, že stále dúfa v uzavretie dohody. Johnson a Varadkar by sa podľa očakávaní mali tento týždeň stretnúť aj osobne.Johnson opakuje, že Británia vystúpi z EÚ bez dohody o podmienkach odchodu, ak ju obe strany nedokážu dosiahnuť do stanoveného termínu brexitu 31. októbra - hoci zákon prijatý britským parlamentom vyžaduje, aby premiér v prípade neuzavretia dohody do 19. októbra požiadal Úniu o odklad brexitu.Johnson povedal, že tento zákon dodrží, ale Británia aj tak koncom mesiaca vystúpi z EÚ. Tento zjavný rozpor bližšie nevysvetlil. Opakovane tiež žiadal parlament o vypísanie predčasných volieb, čo však poslanci odmietli.Denník The Times v stredu informoval, že piati členovia Johnsonovho kabinetu hrozia odstúpením, ak konzervatívna vláda zaradí brexit bez dohody medzi ústredné body svojho programu.