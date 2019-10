Saudi Aramco obnoví plnú produkčnú kapacitu do konca novembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 9. októbra (TASR) - Saudskoarabská štátna ropná spoločnosť Saudi Aramco do konca novembra obnoví plnú produkčnú kapacitu, uviedol to na konferencii v Londýne šéf koncernu Amin Nasser. Ťažbu výrazne znížili útoky na ropné zariadenia v Saudskej Arábii zo 14. septembra.Maximálna produkčná kapacita Saudi Aramco je 12 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Saudská Arábia však pumpuje podstatne menej, čo je súčasť dohody Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom (skupina OPEC+) o znížení produkcie. Dôvodom je snaha o podporu cien čierneho zlata.Nasser tiež vyjadril obavy z toho, že neprišla medzinárodná reakcia proti páchateľom útokov na saudskoarabské ropné zariadenia, ktorá by zabránila ďalším podobným akciám, čo podľa neho ohrozuje svetovú energetickú bezpečnosť. Útoky donútili Saudi Aramco znížiť ťažbu o polovicu a spôsobili nárast cien ropy o takmer 20 %.Cena severomorskej ropy Brent po zverejnení správy o termíne obnovenia plnej produkčnej kapacity Saudskej Arábie klesla. O 10.41 h SELČ sa decembrový kontrakt na ropu Brent predával s mínusom 0,22 % po 58,11 USD (52,89 eura) za barel. Cena Brentu sa aktuálne pohybuje pod úrovňami spred útokov na ropné zariadenia v Saudskej Arábii, z ktorých Rijád aj Washington obvinili Irán.(1 EUR = 1,0986 USD)