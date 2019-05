L. Wittenbergerová: Tvrdenia SaS o eKase sú nepravdivé

Na archívnej snímke prezidentka Finančnej správy (FS) SR Lenka Wittenbergerová. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Finančná správa sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam politickej strany SaS, ktorá tvrdí, že zavedenie eKasy nie je pripravené. Systém finančnej správy eKasa funguje, finančná správa už dnes prijme denne približne 200.000 pokladničných dokladov a štatistika sa neustále zvyšuje. Uviedla to v stredu v Bratislave na brífingu prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.Projekt eKasa, ako zdôraznila, bol zo strany finančnej správy úspešne spustený 1. apríla. V systéme prijala od 1. apríla už viac ako 2,5 milióna pokladničných dokladov.Finančná správa od 1. apríla prijala a vybavila viac ako 80.950 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient. V systéme je k dnešnému dňu aktívnych takmer 139.584 pokladníc. Ide o všetky virtuálne pokladnice a online registračné pokladnice, ktorým finančná správa pridelila kód eKasa a sú schopné evidovať tržbu online. Z celkového počtu na trhu súčasne používaných pokladníc je to takmer 60 %.Inštitúcia zároveň neustále rôznymi komunikačnými nástrojmi vyzýva na podanie žiadosti a splnenie si zákonnej povinnosti tých podnikateľov, ktorí o pridelenie kódu pokladnice ešte nepožiadali. Majú čas ešte do konca júna. Zákonom stanovený termín celoplošného spustenia eKasy 1. júla totiž stále platí.Podľa slov prezidentky na trhu existuje dostatok dodávateľov pokladničných produktov, ktorí dokážu riešenia spojené s eKasou podnikateľom dodať. Finančná správa totiž schválila 29 žiadostí o udelenie certifikácie. Aj napriek tomu však finančná správa pozorne sleduje situáciu na trhu a aktívne komunikuje nielen s výrobcami, ale aj so zástupcami podnikateľov, maloobchodných prevádzok či obchodných reťazcov. Na technické a ľudské kapacity dodávateľov pokladníc a servisných technikov však vplyv nemá.Finančná správa zároveň upozorňuje na to, že cieľom eKasy je eliminovať podvody na DPH. Suma daňovej medzery na DPH napríklad v sektoroch HORECA, maloobchod a služby dosahuje výšku až 491 miliónov eur.Podľa Ministerstva financií SR odloženie zmien v systéme eKasa nepomôže. Vníma však vyjadrenia a obavy niektorých podnikateľov, či sa stihnú na systém eKasa napojiť."MF SR, ako aj vláda vníma vyjadrenia niektorých podnikateľov, či to stihnú alebo nie. Domnievame sa, že posunutie termínu účinnosti zákona nepomôže. Máme už skúsenosti z minulosti. Sledujeme situáciu a dokážeme prijať riešenia tak, aby podnikatelia neboli postihovaní súčasnou situáciou," reagoval na kritiku SaS štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc. Zároveň upozornil na to, že 28 výrobcov ponúka svoje certifikované riešenia. "Existuje veľké množstvo riešení, z ktorých si podnikatelia môžu vybrať nové eKasy. Certifikácia nie je samoúčelná," dodal Kuruc.