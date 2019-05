Reportéri kritizujú návrh, aby tajné služby online sledovali médiá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 29. mája (TASR) - Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) kritizuje plány nemeckého ministerstva vnútra, ktoré by tajným službám umožnili digitálne sledovanie médií. Informoval o tom v stredu denník Die Welt.Návrh by mal nemeckým vnútroštátnym i zahraničným tajným službám umožniť hackovať servery, počítače a smartfóny - čo by sa týkalo i novinárov zamestnaných vo vydavateľských domoch či rozhlasových a televíznych staniciach, ako i novinárov v slobodnom povolaní.Online sledovaním napríklad pomocou trójskych koní by bolo možné získavať všetky informácie uložené na harddisku počítača. V prípade novinárov by tak bolo možné dostať sa k uloženým dokumentom, rozhovorom či výsledkom vyhľadávania na internete.Tieto kroky by viedli k porušovaniu jednej zo základných slobôd tlače v Nemecku, ktorou je redakčné tajomstvo.povedal šéf RSF Nemecko Christian Mihr.Na základe nových pravidiel by tajné služby mohli sami rozhodovať o tom, či sú získavané informácie dôležitejšie ako porušenie slobody tlače.