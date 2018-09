L. Žitňanská nepodporí prelomenie veta prezidenta v prípade SAV

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) a Lucia Žitňanská, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Bývalá ministerka spravodlivosti a súčasná poslankyňa Národnej rady SR Lucia Žitňanská (Most-Híd) nebude hlasovať za prelomenie veta prezidenta v prípade novely, ktorá rieši aj transformáciu inštitúcií Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Uviedla to počas rokovania o návrhu v parlamente.konštatovala Žitňanská. Ministerstvo školstva by podľa nej malo v zrýchlenom režime predložiť riešenie.povedala Žitňanská.Odloženie hlasovania žiadala aj predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Poukázala, že v súčasnosti sú ohrozené vedecké projekty, nastane právna neistota a transformácia sa bude musieť uskutočniť odznova.povedala Remišová.Transformácie SAV sa týka nepriama novela zákona o vysokých školách. Podľa opozície tento "prílepok" ohrozuje transformáciu SAV a existenciu samotnej akadémie. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) tvrdí, že SAV nechce zlikvidovať a že jej záleží na rozvoji akadémie. Tiež uvádza, že pokiaľ ide o majetky štátu, že kým nedošlo k úplnej transformácii so splnením všetkých zákonných podmienok, nemohlo dôjsť ani k prechodu majetku štátu do vlastníctva organizácií SAV. Dodala, že preto prijatie novely ani nemôže spôsobiť "skryté zoštátnenie", ako sa uvádza v liste predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka, ktorý SAV médiám poskytla v pondelok (10.9.).