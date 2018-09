Vedci pochodovali k Národnej rade SR za záchranu SAV

Na snímke Pochod vedcov, ktorý zorganizovala iniciatíva Veda chce žiť 11. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 11. septembra (TASR) – Priaznivci vedy na Slovensku, ale aj samotní vedci v utorok usporiadali protestný pochod za záchranu Slovenskej akadémie vied (SAV). Hodinu pred poludním vyšlo okolo 500 ľudí od Úradu vlády SR k Národnej rade (NR) SR. Dôvodom je situácia ohľadom zapísania inštitúcií SAV do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI).Predseda SAV Pavol Šajgalík vyzval poslancov, aby nehlasovali za novelu zákona o SAV.vyhlásil Šajgalík pred parlamentom.Zároveň kritizoval ministerstvo školstva za to, že odmietlo zverejniť stanovisko Generálnej prokuratúry (GP) SR zaslané rezortu školstva. Ministerstvo tento dokument zverejnilo v utorok. GP v ňom odporúča urýchlene o návrhoch SAV na zápis do registra rozhodnúť podľa štvrtej vety paragrafu 41, odsek 12 zákona o VVI.píše sa v zákone. Šajgalík sa podľa jeho slov so znením tohto rozhodnutia GP zatiaľ neoboznámil.Predseda odborového zväzu SAV Andrej Rusnák uviedol, že tu sa začína nepríjemná práca odborárov.skonštatoval po zhliadnutí zverejneného rozhodnutia GP.V prípade prelomenia veta prezidenta SR a opätovného schválenia zákona o vysokých školách, ktorého súčasťou je aj novela zákona o SAV, môže dôjsť k zrušeniu všetkých ústavov akadémie, tvrdí iniciatíva Veda chce žiť.ozrejmil ďalší postup SAV Šajgalík. Po skončení pochodu sa niektorí z účastníkov rozhodli sledovať rokovanie parlamentu priamo na pôde NR SR.K bratislavskému protestnému pochodu sa pripojili aj vedci v Košiciach, ktorí sa zhromaždili v aule SAV na Watsonovej ulici. Ako uviedli, takýmto spôsobom chcú podporiť kolegov v Bratislave, ktorí sa pochodom budú snažiť presvedčiť poslancov NR SR, aby nehlasovali za novelu zákona o SAV.