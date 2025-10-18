Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

18. októbra 2025

La Liga: Futbalisti Barcelony zdolali Gironu, sú na čele tabuľky



Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom zvíťazila na pôde FC Sevilla 3:1.



Zdieľať
La Liga: Futbalisti Barcelony zdolali Gironu, sú na čele tabuľky

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 9. kole španielskej La Ligy nad Gironou 2:1 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Real Madrid, ktorý má zápas k dobru. O triumfe úradujúceho majstra rozhodol v 90+3. minúte striedajúci uruguajský obranca Ronald Araujo. V závere videl červenú kartu tréner Barcelony Hansi Flick.

Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom zvíťazila na pôde FC Sevilla 3:1. Vďaka druhému triumfu v sezóne poskočili v neúplnej tabuľke na 16. miesto, na konte majú osem bodov. Dva góly v priebehu štyroch minút vsietil Mateo Joseph, o úvodný presný zásah hostí sa postaral reprezentant Kosova Vedal Muriqi.

La Liga - 9. kolo:
 

FC Villarreal - Real Betis 2:2 (1:0)

Góly: 44. Buchanan, 64. Moleiro – 67. a 90+4. Antony


FC Barcelona - Girona FC 2:1 (1:1)

Góly: 13. Pedri, 90+3. Araujo - 20. Witzel


FC Sevilla - RCD Mallorca 1:3 (1:0)

Góly: 18. Vargas - 73. a 77. Joseph, 67. Muriqi

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
F1: Verstappen zvíťazil v šprinte pred Veľkou cenou USA, Piastri a Norris nedokončili
<< predchádzajúci článok
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš v 4. etape na Okolo Holandska tretí, celkovo je na 2. mieste

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 