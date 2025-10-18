|
Nedeľa 19.10.2025
|
18. októbra 2025
La Liga: Futbalisti Barcelony zdolali Gironu, sú na čele tabuľky
Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom zvíťazila na pôde FC Sevilla 3:1.
Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 9. kole španielskej La Ligy nad Gironou 2:1 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Real Madrid, ktorý má zápas k dobru. O triumfe úradujúceho majstra rozhodol v 90+3. minúte striedajúci uruguajský obranca Ronald Araujo. V závere videl červenú kartu tréner Barcelony Hansi Flick.
Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom zvíťazila na pôde FC Sevilla 3:1. Vďaka druhému triumfu v sezóne poskočili v neúplnej tabuľke na 16. miesto, na konte majú osem bodov. Dva góly v priebehu štyroch minút vsietil Mateo Joseph, o úvodný presný zásah hostí sa postaral reprezentant Kosova Vedal Muriqi.
La Liga - 9. kolo:
FC Villarreal - Real Betis 2:2 (1:0)
Góly: 44. Buchanan, 64. Moleiro – 67. a 90+4. Antony
FC Barcelona - Girona FC 2:1 (1:1)
Góly: 13. Pedri, 90+3. Araujo - 20. Witzel
FC Sevilla - RCD Mallorca 1:3 (1:0)
Góly: 18. Vargas - 73. a 77. Joseph, 67. Muriqi
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
