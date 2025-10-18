|
Nedeľa 19.10.2025
Meniny má Kristián
|Denník - Správy
18. októbra 2025
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš v 4. etape na Okolo Holandska tretí, celkovo je na 2. mieste
Pretekárov čaká v Holandsku ešte záverečná nedeľná etapa so štartom aj s cieľom v Arnheme.
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil tretie miesto v 4. etape pretekov Okolo Holandska. V závere 158 km dlhej etapy siahal po nástupe aj na víťazstvo, no rýchlejší boli napokon domáci víťaz Timo de Jong a aj celkový líder Francúz Christophe Laporte. Slovákovi z tímu Unibet Tietema Rockets patrí v celkovom poradí druhé miesto so stratou 37 sekúnd. Pretekárov čaká v Holandsku ešte záverečná nedeľná etapa so štartom aj s cieľom v Arnheme.
