 Nedeľa 19.10.2025
 24hod.sk    Šport

18. októbra 2025

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš v 4. etape na Okolo Holandska tretí, celkovo je na 2. mieste



Pretekárov čaká v Holandsku ešte záverečná nedeľná etapa so štartom aj s cieľom v Arnheme.



Kubiš v 4. etape na Okolo Holandska tretí, celkovo je na 2. mieste

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil tretie miesto v 4. etape pretekov Okolo Holandska. V závere 158 km dlhej etapy siahal po nástupe aj na víťazstvo, no rýchlejší boli napokon domáci víťaz Timo de Jong a aj celkový líder Francúz Christophe Laporte. Slovákovi z tímu Unibet Tietema Rockets patrí v celkovom poradí druhé miesto so stratou 37 sekúnd. Pretekárov čaká v Holandsku ešte záverečná nedeľná etapa so štartom aj s cieľom v Arnheme.


