La Liga ohlásila reštart sezóny, prvý duel by mal byť v júni medzi Betis Sevilla a FC Sevilla

Zápasy pred prázdnymi tribúnami

V tabuľke vedie FC Barcelona

29.5.2020 - Vedenie najvyššej španielskej futbalovej súťaž potvrdilo reštart aktuálnej sezóny La Ligy po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu na štvrtok 11. júna a zároveň informovala o pláne začiatku ročníka 2020/2021 v sobotu 12. septembra.Šéf súťaže Javier Tebas už v pondelok prezradil, že La Liga by sa 11.6. mohla začať duelom medzi Betisom Sevilla a FC Sevilla.Tebas tiež informoval, že liga aktuálne skúma rôzne možnosti, ako pri prenosoch zo štadiónov "vylepšiť" komornú atmosféru, keďže všetky dohrávané súboje sa uskutočnia pred prázdnymi tribúnami.Fanúšikovia si počas sledovania v televízii budú môcť vybrať, či chcú prenos s reálnym "tichom" alebo si zvolia audiostopu so simuláciou publika v hľadisku s typickými chorálmi.Priestor na úspešné ukončenie sezóny La Ligy dalo víkendové zvolenie španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorý v krajine povolil konanie súťaže od 8. júna. Aktuálne sa kluby La Ligy pripravuje vo viacčlenných skupinách a od pondelka by mohli pristúpiť k príprave bez obmedzení.Tabuľku najvyššej španielskej súťaže vedú futbalisti FC Barcelona s náskokom dvoch bodov pred hráčmi Realu Madrid. Do konca sezóne je potrebné absolvovať ešte 11 kôl.