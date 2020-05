La Liga sa môže znova začať hrať od 8. júna, oznámil španielsky premiér Pedro Sánchez

Trénujú už v skupinách

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 8. júna sa môžu opäť hrať zápasy najvyššej španielskej futbalovej súťaže. V sobotu popoludní o tom informoval španielsky premiér Pedro Sánchez. Španielska La Liga nútene pauzuje od polovice marca, prerušila ju pandémia koronavírusu.Krajinu ochorenie COVID-19 zasiahlo poriadne tvrdo, doteraz sa ním nakazilo cez 230-tisíc osôb a takmer 29-tisíc pacientov mu podľahlo."Španielsko urobilo všetko, to bolo potrebné. Teraz sa pre nás všetkých otvárajú nové horizonty. Prišiel čas, aby sa do normálu vrátili viaceré aspekty našich životov. Počnúc 8. júnom bude možné pokračovať v La Lige," vyhlásil Pedro Sánchez a doplnil: "Španielsky futbal je ostro sledovaný nielen u nás, ale aj v zahraničí."Španielske kluby už niekoľko dní smú trénovať v skupinách. Očakáva sa, že k tréningom bez obmedzenia príde v Španielsku už čoskoro."Veľmi sa tešíme z tohto verdiktu. Je to výsledok skvelej práce klubov, hráčov, trénerov aj národnej športovej rady. Nesmieme však poľaviť v ostražitosti, stále je dôležité riadiť sa predpismi, aby sa pandémie nevrátila," poznamenal šéf La Ligy Javier Tebas.Tebas už skôr avizoval, že reálny termín reštartu súťaže je 12. či 13. jún. Zdá sa teda, že španielsky futbal zažije svoju obnovu v rovnakom termíne ako najvyššia slovenská futbalová súťaž.Na ťahu je teraz práve vedenie La Ligy, ktoré musí určiť ďalší postup vrátane programu jednotlivých kôl. Lídrom súťaže je jedenásť kôl pred koncom sezóny FC Barcelona s náskokom dvoch bodov pred Realom Madrid