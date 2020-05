Tímy F1 sa po dlhých rokovaniach dohodli na znížení už schváleného rozpočtového stropu

Pomoc menším stajniam

McLaren chcel sto miliónov

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Jednotlivé tímy prestížneho motoristického seriálu F1 budú v nasledujúcej sezóne operovať maximálne so sumou 145 miliónov USD. Taká je napokon výška rozpočtového stropu, ktorá vzišla z náročných niekoľkotýždňových rokovaní všetkých zainteresovaných strán.Ako informuje portál BBC Sport, v ďalšom roku výška uvedeného stropu klesne na 140 miliónov USD a v rokoch 2023 - 2025 bude ustálená na sume 135 miliónov USD.Posledným krokom, avšak už len formálnym, je nutnosť ratifikácie uvedenej dohody radou Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA).Uvedené opatrenie by malo pomôcť najmä menším stajniam, seriálu by zase mohol prospieť zvýšením atraktivity, pretože pravdepodobne príde k vyrovnaniu majstrovstiev sveta formuly 1.Pôvodná dohoda o rozpočtovom strope rátala so sumou 175 miliónov USD v roku 2021, ale očakávaná ekonomická recesia spôsobená pandémiou koronavírusu prinútila kompetentných konať a opätovne otvoriť túto otázku.Ferrari či Red Bull pôvodne odmietali akúkoľvek sumu nižšiu ako 150 miliónov USD, napokon však pristúpili ku kompromisu.Opakom bol McLaren, ktorý navrhoval strop znížiť na 100 miliónov USD. Všetky uvedené sumy platia pre sezónu s 21 pretekmi. Za každú "zastávku" nahor či nadol sa strop zmení o milión dolárov príslušným smerom.Ročník 2020 už mal byť vo formule 1 v plnom prúde, no pandémia ochorenia COVID-19 v tomto smere urobila poriadne škrty.Úvodný desať podujatí odložili alebo úplne zrušili. Sezóna by sa mohla začať v úvode júla dvoma Veľkými cenami Rakúska na okruhu v Spielbergu.