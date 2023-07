LABANT a IVECO spoločne smerujú k ekologickej budúcnosti fleetových vozidiel

6.7.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť LABANT a výrobca nákladných vozidiel IVECO spájajú sily a zameriavajú sa na nové trendy a inovácie vo fleetovej doprave. S dôrazom na udržateľnosť a ekológiu plánujú obnovovať flotilu za ekologické vozidlá a ponúkať inovatívne riešenia pre zákazníkov. Spoločnosť IVECO navyše prichádza s technológiou BioLNG, ktorá sľubuje zníženie emisií CO2 o 100 % a predstavuje revolučný krok smerom k znižovaniu negatívneho dopadu na životné prostredie."Ako popredná dopravná spoločnosť sledujeme v rámci našej činnosti aktuálne trendy a inovácie. Postupne obmieňame a aj v budúcnosti plánujeme naďalej obnovovať našu flotilu ekologickými vozidlami," povedal Andrej Labant, konateľ spoločnosti LABANT.LABANT, popredná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie služieb fleetových vozidiel, a IVECO, renomovaný výrobca nákladných vozidiel, úzko spolupracujú pri sledovaní a implementácii trendov a inovácií v oblasti ekologických a udržateľných riešení pre svojich zákazníkov. Obe spoločnosti si uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia a snažia sa znižovať negatívne dopady prevádzky nákladných vozidiel na emisie skleníkových plynov."Naša spolupráca so značkou IVECO sa aj v roku 2023 ďalej prehlbuje a rozvíja. Chceme našim zákazníkom priniesť nielen kvalitné a ekologicky šetrné vozidlá, ale aj inovatívne a udržateľné riešenia," dodáva Jozef Labant, konateľ spoločnosti LABANT.LABANT, ktorý je známy svojím dlhodobým záväzkom v oblasti udržateľnosti, plánuje naďalej obnovovať svoju flotilu ekologickými vozidlami a ponúkať svojim zákazníkom inovatívne a udržateľné riešenia. Cieľom spoločnosti je minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie spojené s prevádzkou flotily a aktívne prispievať k boju proti klimatickým zmenám.Táto spolupráca prinesie zákazníkom LABANTA ekologické a efektivne riešenia v oblasti prepravy ťažkých nákladov.Ochrana životného prostredia je stále naliehavejším problémom a je dôležité, aby podniky vo všetkých odvetviach prispievali k udržateľnému rozvoju a hľadali inovatívne spôsoby, ako minimalizovať svoju ekologickú stopu. Spolupráca spoločností LABANT a IVECO prináša pozitívne zmeny do sveta fleetovej dopravy a je zároveň príkladnou kooperáciou pri dosahovaní ekologických cieľov.V rámci spolupráce sa diskutuje aj o plánoch spoločnosti IVECO na rozvoj BioLNG (kvapalného zemného plynu). IVECO chce totiž naďalej presadzovať ekologické riešenia v medzinárodnej preprave a doprave ťažkých nákladov. Spoločnosť IVECO v spolupráci so svojimi partnermi plánuje priniesť dopravcom BioLNG, čo znamená zníženie emisií CO2 o 100 %."Značka IVECO má ambíciu naďalej rozširovať svoju vedúcu pozíciu v udržateľnej doprave a aktívne sa podieľať na reálnej dekarbonizácii v tomto segmente. Okrem vozidiel využívajúcich BioLNG, ktoré predstavujú efektívne a predovšetkým plne využiteľné riešenie pre diaľkovú dopravu, uvádzame postupne riešenia aj pre elektromobilitu. Aktuálny je produktový rad eDaily s možnosťou praktického využitia v mestskej a medzimestskej distribúcii. Prioritou je vždy ponúkať zákazníkom ihneď aplikovateľné riešenia s efektívnym TCO modelom a podobným komfortom, ako pri naftových verziách," vysvetľuje country manager pre Českú republiku a Slovensko, Vladimir Penxa.Nasadenie vozidiel S-WAY BioLNG prináša dopravcom mnoho výhod. S BioLNG je prevádzka takýchto vozidiel úplne bez emisií CO2. Vďaka tomu sa dopravcovia môžu prihlásiť do tzv. zelených tendrov, čím sa im otvárajú ďalšie možnosti rozšírenia podnikania. Vzhľadom na súčasné ceny plynu získavajú dopravcovia oproti dieselovým ťahačom aj ekonomickú výhodu."Prevádzka BioLNG ťahača sa nelíši od prevádzky dieselového ťahača. Obsluha, údržba, štýl jazdy a komfort vodiča, všetko je rovnaké. I čas potrebný na natankovanie BioLNG a nafty je porovnateľný. Každé vozidlo BioLNG je vybavené pokročilým systémom telematiky, ktorý je prepojený s nonstop online CONTROL ROOM značky IVECO. Vďaka tomu je možné diagnostikovať prevádzku vozidla online a predchádzať tak včas prípadným poruchám," dodáva Vladimir Penxa.Spoločnosti LABANT a IVECO spolupracujú už od roku 1998. LABANT momentálne disponuje osemdesiatimi piatimi vozidlami od spoločnosti IVECO, čo predstavuje 95 % z celkového počtu jej fleetových vozidiel.Najnovšie si spoločnosť LABANT od značky IVECO prevzala šesť nových ťahačov a do konca roka 2023 plánuje pridať do svojej flotily ďalších osemnásť vozidiel. Šesť vozidiel s podvozkami 4x2 a s nosnosťou 19 ton, štyri vozidlá s cestovnými podvozkami 6x2, štyri vozidlá s veľkoobjemovými podvozkami 6x2 a štyri ťahače.Informačný servis