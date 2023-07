Slováci na dovolenkách nešetria, cestovné poistenie prekročilo vlaňajšok už o tretinu

Rodinné zmluvy sú výhodnejšie

Všímajte si storno podmienky a výluky

Celoročné poistenie je pre intenzívnych cestovateľov

* Pozn.: GAMP.sk je online portál na uzatvorenie poistenia pre klientov aj finančných sprostredkovateľov. Aktuálne patrí portál k najkomplexnejším nástrojom na uzatvorenie PZP, havarijného, cestovného poistenia a poistenia nehnuteľností. Portál vytvorila sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group v Bratislave.

6.7.2023 (SITA.sk) -"Ľudia túto sezónu nakupujú najmä krátkodobé poistenie na poslednú chvíľu. Rovnako majú väčší záujem o poistenie storna zájazdu. Poučili sa z pandemických rokov, keď cestovateľom neustále hrozilo zrušenie pobytu, letu, uzatvorenie hraníc či karanténa," hovoríNovinkou je, že väčšina poisťovní má automaticky v cestovnom poistení už zahrnuté aj krytie liečebných nákladov spojených s ochorením COVID-19, ktoré je už zaradené medzi štandardné choroby. "Iné významné novinky však poisťovne tento rok nepredstavili," dodáva Michal Ďuriš."Nie každý vie, že pre rodiny s deťmi do 18 rokov existuje výhodné rodinné cestovné poistenie do zahraničia. Existujú tzv. rodinné či spoločné zmluvy, kde nezáleží na počte detí, cena zostáva rovnaká. Čím je rodina väčšia, tým sa tento typ cestovného poistenia oplatí viac," vysvetľuje M. Ďuriš a dodáva: "Výhodné je to aj pri storne – vtedy storno platí pre celú rodinu, pretože ak napríklad ochorie dieťa, rodina nemôže vycestovať. Ak sa to stane napríklad pri páre, kde má každý vlastné individuálne poistenie, tak storno sa netýka oboch pri ochorení partnera."Spoločná zmluva pri cestovnom poistení môže zahŕňať nielen rodičov a deti, ale aj spolucestujúce alebo blízke osoby, ktoré do zmluvy klient uvedie. Vtedy sú však podmienky storna rôzne v závislosti od poisťovne, dôvodu storna či počtu osôb.Ak si neviete vybrať z množstva ponúk cestovných poistení, všimnite si podmienky poistenia, radí odborník: "Rozdiely sú v tom, kedy storno platí. Zvyčajne sú to choroba alebo úraz, smrť cestovateľa či blízkej osoby. Niektoré poisťovne ponúkajú aj viac dôvodov, ako je napríklad predvolanie na súd, škoda na majetku či zmeškanie dopravného prostriedku."Odborníci tiež upozorňujú na, pri ktorých poisťovňa v istých prípadoch nemusí hradiť poistenie ani v prípade uzatvorenej zmluvy. Patria medzi ne napríklad tehotenstvo, chronické ochorenia či požitie alkoholu v čase poistnej udalosti.Celoročné cestovné poistenie vychádza finančne výhodne už pri dvoch-troch týždňoch v zahraničí. Závisí to od ponúk jednotlivých poisťovní. Cena celoročného poistenia je totiž výhodná už pri jednej dlhšej dovolenke a poistenie platí celý rok aj na ďalšie pobyty.Pri výbere konkrétnej poistky však treba dať pozor na maximálny počet dní nepretržitého vycestovania, ktorým poisťovňa limituje celoročné poistenie. "Celoročné" poistenie totiž môže v skutočnosti znamenať, že krytie sa vzťahuje len na 45, 60 či 90 dní neprerušovaného pobytu v zahraničí – opäť podľa konkrétnych podmienok tej-ktorej poisťovne.Pri cestovaní na Slovensku platí štandardné zdravotné poistenie. Milovníci hôr sa však čoraz viac zaujímajú o pripoistenie na záchranu Horskou záchrannou službou v lokalitách, kde pôsobí. Záujemcovia si môžu pripoistenie kúpiť samostatne alebo si ho pridať do celoročného poistenia, ak to poisťovňa umožňuje. Suma na deň je naozaj výhodná, pohybuje sa okolo 1 eura v závislosti od poisťovne a typu plánovaného športu.sa dá nielen podrobným štúdiom obchodných podmienok poisťovní. Pomáhajú online portály , ktoré monitorujú aktuálne produkty poisťovní, navyše netreba podrobne študovať všeobecné obchodné podmienky. Napríklad na portáli GAMP.sk vytvorenom tímom Umbrella Group stačí na výber vhodnej poistky zvoliť požadované parametre. Portál automaticky vylúči poisťovne, ktoré napríklad danú službu neposkytujú.