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10. júla 2026
Laboratórium budúcnosti a súboj mentalít: Ako technológie menia tvár konfliktu na Ukrajine
Tagy: Artificial Inteligence Donbas Drony Ropná kríza Rozhovory Ruská federácia Rusko-ukrajinský konflikt
Vojna na Ukrajine sa pred očami mení na laboratórium budúcnosti, kde na výsledok čoraz viac vplýva umelá inteligencia a drony. Diskusia v Konzervatívnej kaviarni sa točí okolo nepredvídateľnosti konfliktu, ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Vojna na Ukrajine sa pred očami mení na laboratórium budúcnosti, kde na výsledok čoraz viac vplýva umelá inteligencia a drony. Diskusia v Konzervatívnej kaviarni sa točí okolo nepredvídateľnosti konfliktu, „alfa-samčej“ diplomacii Donalda Trumpa a hlbokých koreňoch ukrajinsko-ruského sporu.
Zatiaľ čo minulý rok sa niesol v znamení pesimizmu ohľadom ukrajinských schopností udržať front, dnešná situácia ukazuje radikálny obrat. Kľúčovým faktorom sa stali moderné technológie, ktoré podľa Daniela Lukáča dali vojne úplne novú logiku.
„Kľúčovú úlohu minimálne v obrannej stratégii hrajú drony, technológie, tie priniesli zásadnú zmenu a tá je momentálne v prospech Ukrajincov,“ vysvetľuje Lukáč v rozhovore. Podľa neho je zaujímavý vstup amerických technologických firiem do konfliktu, ktorý sa javí byť odvážnejší než v predchádzajúcom období.
Ukrajina stala miestom, kde si veľmoci testujú zbrane zajtrajška. Daniel Lukáč v tejto súvislosti dodáva: „Američania pochopili, že toto je vojenské laboratórium budúcnosti... je to obojstranne výhodné. Nepochybne ukrajinské spôsobilosti bez amerických technológií a amerických najnovších poznatkov v oblasti AI by neboli možné“.
Stanislav Janota v diskusii zdôrazňuje, že za vojenskými operáciami sa skrýva hlboký civilizačný rozpor. Ukrajinská identita a mentalita je podľa neho formovaná stáročiami v rámci európskeho kontextu. „Kdežto tá moskovská kultúra bola značne iná a bola často výrazne protizápadne orientovaná,“ konštatuje Janota.
„Stáročia bola ovplyvňovaná Zlatou hordou alebo mongolskými vládcami. Moskovské kniežatá boli v podstate ich poddaní. Takže tá orientálna kultúra absolútneho vládcu tam logicky prenikla,“ dodáva Lukáč.
Tento rozdiel sa prejavuje aj v podpore režimov. Zatiaľ čo Ukrajina sa militarizuje v boji o prežitie, v Rusku zostáva podpora Vladimíra Putina vysoká aj napriek ekonomickým problémom. Lukáč to pripomína, že veľká časť Rusov za posledných 26 rokov iného lídra ani nezažila a nevie si niekoho iného ako Putina na tomto poste ani predstaviť.
Daniel Lukáč nevidí veľkú šancu na ukončenie konfliktu v blízkej dobe a myslí si, že Rusko zmeškalo dobrú príležitosť na mier. Trump sa javil ako vhodný sprostredkovateľ ukončenia vojny, pretože svoju rétoriku upravoval tak, aby Rusom umožnil vyjsť z konfliktu so cťou.
„Ten minuloročný priestor, ktorý mal Putin na uzavretie mieru, bol pre Rusko dobrý a zabránil by tým ekonomickým katastrofám, ktoré dnes zažívajú,“ myslí si Lukáč.
Rusi stále trvajú na porážke, pritom už mohli pochopiť, že „možno sa ich boja Európania alebo Američania, ale Ukrajinci sa ich neboja.“ Lukáč si nemyslí, že ruské postoje môžu zmeniť ukrajinské útoky na infraštruktúru v hĺbke Ruska. „Tak to by vlastne Putin musel priznať porážku, že“ dodáva Lukáč.
Vojna prináša aj bizarné ekonomické situácie, ako napríklad stav, kedy Rusko potrebuje vyvážať ropu do Indie, aby od nej následne kupovalo naftu a benzín. Napriek týmto tlakom však ani jedna strana zatiaľ nejaví ochotu k ústupkom. Pre Ukrajinu by bolo vzdanie sa Donbasu neprijateľné a Putinov režim zatiaľ neprejavuje také známky korózie, ktoré by viedli k zmene kurzu. „Tá situácia nie je pre Rusko dobrá, ale nie je momentálne ani na uterák,“ poznamenáva Daniel Lukáč.
V rozhovore sa dozviete aj to:
Zdroj: SITA.sk - Laboratórium budúcnosti a súboj mentalít: Ako technológie menia tvár konfliktu na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Zatiaľ čo minulý rok sa niesol v znamení pesimizmu ohľadom ukrajinských schopností udržať front, dnešná situácia ukazuje radikálny obrat. Kľúčovým faktorom sa stali moderné technológie, ktoré podľa Daniela Lukáča dali vojne úplne novú logiku.
„Kľúčovú úlohu minimálne v obrannej stratégii hrajú drony, technológie, tie priniesli zásadnú zmenu a tá je momentálne v prospech Ukrajincov,“ vysvetľuje Lukáč v rozhovore. Podľa neho je zaujímavý vstup amerických technologických firiem do konfliktu, ktorý sa javí byť odvážnejší než v predchádzajúcom období.
Ukrajina stala miestom, kde si veľmoci testujú zbrane zajtrajška. Daniel Lukáč v tejto súvislosti dodáva: „Američania pochopili, že toto je vojenské laboratórium budúcnosti... je to obojstranne výhodné. Nepochybne ukrajinské spôsobilosti bez amerických technológií a amerických najnovších poznatkov v oblasti AI by neboli možné“.
Súboj mentalít: európska Ukrajina vs. orientálne Rusko
Stanislav Janota v diskusii zdôrazňuje, že za vojenskými operáciami sa skrýva hlboký civilizačný rozpor. Ukrajinská identita a mentalita je podľa neho formovaná stáročiami v rámci európskeho kontextu. „Kdežto tá moskovská kultúra bola značne iná a bola často výrazne protizápadne orientovaná,“ konštatuje Janota.
„Stáročia bola ovplyvňovaná Zlatou hordou alebo mongolskými vládcami. Moskovské kniežatá boli v podstate ich poddaní. Takže tá orientálna kultúra absolútneho vládcu tam logicky prenikla,“ dodáva Lukáč.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Tento rozdiel sa prejavuje aj v podpore režimov. Zatiaľ čo Ukrajina sa militarizuje v boji o prežitie, v Rusku zostáva podpora Vladimíra Putina vysoká aj napriek ekonomickým problémom. Lukáč to pripomína, že veľká časť Rusov za posledných 26 rokov iného lídra ani nezažila a nevie si niekoho iného ako Putina na tomto poste ani predstaviť.
Trumpov faktor
Daniel Lukáč nevidí veľkú šancu na ukončenie konfliktu v blízkej dobe a myslí si, že Rusko zmeškalo dobrú príležitosť na mier. Trump sa javil ako vhodný sprostredkovateľ ukončenia vojny, pretože svoju rétoriku upravoval tak, aby Rusom umožnil vyjsť z konfliktu so cťou.
„Ten minuloročný priestor, ktorý mal Putin na uzavretie mieru, bol pre Rusko dobrý a zabránil by tým ekonomickým katastrofám, ktoré dnes zažívajú,“ myslí si Lukáč.
Rusi stále trvajú na porážke, pritom už mohli pochopiť, že „možno sa ich boja Európania alebo Američania, ale Ukrajinci sa ich neboja.“ Lukáč si nemyslí, že ruské postoje môžu zmeniť ukrajinské útoky na infraštruktúru v hĺbke Ruska. „Tak to by vlastne Putin musel priznať porážku, že“ dodáva Lukáč.
Ekonomické absurdity a nejasný koniec
Vojna prináša aj bizarné ekonomické situácie, ako napríklad stav, kedy Rusko potrebuje vyvážať ropu do Indie, aby od nej následne kupovalo naftu a benzín. Napriek týmto tlakom však ani jedna strana zatiaľ nejaví ochotu k ústupkom. Pre Ukrajinu by bolo vzdanie sa Donbasu neprijateľné a Putinov režim zatiaľ neprejavuje také známky korózie, ktoré by viedli k zmene kurzu. „Tá situácia nie je pre Rusko dobrá, ale nie je momentálne ani na uterák,“ poznamenáva Daniel Lukáč.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- prečo ruské elity stratili kontakt s realitou
- či Európa na niečo potrebuje Rusko
- akú úlohu zohráva rešpekt Vladimíra Putina k Donaldovi Trumpovi ako alfa-samcovi
- prečo Európa nemôže byť sprostredkovateľom v riešení rusko-ukrajinského konfliktu
- prečo je postoj Poľska k Ukrajine poznačený historickými traumami
- aké vplyv na politiku Donalda Trumpa budú mať blížiace sa „midterm“ voľby v USA
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Laboratórium budúcnosti a súboj mentalít: Ako technológie menia tvár konfliktu na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Artificial Inteligence Donbas Drony Ropná kríza Rozhovory Ruská federácia Rusko-ukrajinský konflikt
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