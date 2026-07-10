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VÚB banka je medzi top finančnými inovátormi podľa Global Finance
Tagy: Global Finance PR
Magazín Global Finance vyhlásil po trinásty raz laureátov ocenenia Top finanční inovátori za rok 2026. V regióne strednej a východnej Európy sa medzi ocenené spoločnosti zaradila aj VÚB banka, ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Magazín Global Finance vyhlásil po trinásty raz laureátov ocenenia Top finanční inovátori za rok 2026.
V regióne strednej a východnej Európy sa medzi ocenené spoločnosti zaradila aj VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo. Ocenenie získala za projekt Sofia, ktorý využíva umelú inteligenciu na podporu finančného poradenstva.
Sofia je unikátne digitálne riešenie VÚB banky postavené na umelej inteligencii. Pomáha osobným bankárom lepšie porozumieť potrebám klientov, pripraviť relevantnejšie odporúčania a viesť personalizovanejšiu konverzáciu o financiách.
Na rozdiel od bežných chatbotov Sofia nepracuje iba s vopred pripravenými odpoveďami. Dokáže pracovať s kontextom finančného správania klienta a podporiť osobného bankára pri hľadaní riešení, ktoré sú pre konkrétneho klienta zrozumiteľnejšie, užitočnejšie a viac prispôsobené jeho potrebám. V praxi tak skracuje čas potrebný na prípravu osobných bankárov, zvyšuje kvalitu klientskych rozhovorov a prináša vyššiu hodnotu do finančného poradenstva.
"Digitálne inovácie s využitím umelej inteligencie sú dnes prirodzenou súčasťou bankovníctva a výrazne posilňujú kvalitu poradenstva, ktorú vieme klientom ponúknuť. Náš projekt Sofia nám umožňuje prinášať riešenia pre konkrétneho klienta, vďaka ktorým sa vie s podporou svojho osobného bankára lepšie rozhodovať. Úloha banky sa dnes mení – z financovania na partnerstvo. A práve o to sa snažíme aj my - byť partnerom, ktorý klientovi pomôže urobiť správne rozhodnutie," hovorí generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich.
Ocenenie Top finanční inovátori podľa Global Finance vyzdvihuje organizácie, ktoré prinášajú do finančného sektora nové riešenia, technológie a nástroje. Víťazov v siedmich regiónoch sveta vybrali editori magazínu spomedzi prihlásených projektov. K výberu prispeli reportéri, ktorí sú odborníkmi v oblastiach, v ktorých títo inovátori pôsobia.
"Inovácie v bankovníctve a finančných službách sú poháňané pokrokom v oblasti umelej inteligencie, cloud computingu a digitálnych platieb. To umožňuje rýchlejšie transakcie, lepšie riadenie rizík a personalizovanejšie zákaznícke skúsenosti," uviedol Joseph Giarraputo, zakladateľ a šéfredaktor Global Finance, a dodáva: "Ocenení inovátori posúvajú tento vývoj vpred a udávajú tempo, ktorým sa odvetvie približuje k dynamickejšej a technologicky vyspelejšej budúcnosti."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka je medzi top finančnými inovátormi podľa Global Finance © SITA Všetky práva vyhradené.
V regióne strednej a východnej Európy sa medzi ocenené spoločnosti zaradila aj VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo. Ocenenie získala za projekt Sofia, ktorý využíva umelú inteligenciu na podporu finančného poradenstva.
Sofia je unikátne digitálne riešenie VÚB banky postavené na umelej inteligencii. Pomáha osobným bankárom lepšie porozumieť potrebám klientov, pripraviť relevantnejšie odporúčania a viesť personalizovanejšiu konverzáciu o financiách.
Na rozdiel od bežných chatbotov Sofia nepracuje iba s vopred pripravenými odpoveďami. Dokáže pracovať s kontextom finančného správania klienta a podporiť osobného bankára pri hľadaní riešení, ktoré sú pre konkrétneho klienta zrozumiteľnejšie, užitočnejšie a viac prispôsobené jeho potrebám. V praxi tak skracuje čas potrebný na prípravu osobných bankárov, zvyšuje kvalitu klientskych rozhovorov a prináša vyššiu hodnotu do finančného poradenstva.
"Digitálne inovácie s využitím umelej inteligencie sú dnes prirodzenou súčasťou bankovníctva a výrazne posilňujú kvalitu poradenstva, ktorú vieme klientom ponúknuť. Náš projekt Sofia nám umožňuje prinášať riešenia pre konkrétneho klienta, vďaka ktorým sa vie s podporou svojho osobného bankára lepšie rozhodovať. Úloha banky sa dnes mení – z financovania na partnerstvo. A práve o to sa snažíme aj my - byť partnerom, ktorý klientovi pomôže urobiť správne rozhodnutie," hovorí generálny riaditeľ VÚB banky Jozef Kausich.
Ocenenie Top finanční inovátori podľa Global Finance vyzdvihuje organizácie, ktoré prinášajú do finančného sektora nové riešenia, technológie a nástroje. Víťazov v siedmich regiónoch sveta vybrali editori magazínu spomedzi prihlásených projektov. K výberu prispeli reportéri, ktorí sú odborníkmi v oblastiach, v ktorých títo inovátori pôsobia.
"Inovácie v bankovníctve a finančných službách sú poháňané pokrokom v oblasti umelej inteligencie, cloud computingu a digitálnych platieb. To umožňuje rýchlejšie transakcie, lepšie riadenie rizík a personalizovanejšie zákaznícke skúsenosti," uviedol Joseph Giarraputo, zakladateľ a šéfredaktor Global Finance, a dodáva: "Ocenení inovátori posúvajú tento vývoj vpred a udávajú tempo, ktorým sa odvetvie približuje k dynamickejšej a technologicky vyspelejšej budúcnosti."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - VÚB banka je medzi top finančnými inovátormi podľa Global Finance © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Global Finance PR
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