Lacko postúpil do finále turnaja ATP v Eastbourne

Na archívnej snímke Lukáš Lacko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - semifinále::



Lukáš LACKO (SR) - Marco Cechinato (Tal.) 6:3, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Eastbourne 29. júna (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko sa druhýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP. V semifinále trávnatého podujatia v anglickom Eastbourne si poradil so štvrtým nasadeným semifinalistom Roland Garros Talianom Marcom Cecchinatom za 59 minút 6:3, 6:4V dueli o prvý titul na okruhu ATP nastúpi v sobotu proti víťazovi súboja medzi Nemcom Mischom Zverevom a Kazachom Michailom Kukuškinom. Lacko bol vo februári 2012 vo finále halového turnaja ATP v chorvátskom Záhrebe, v ktorom podľahol Rusovi Michailovi Južnému. V Eastbourne má už istú prémiu 62.115 eur pred zdanením a 150 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho onlajn vydaní sa posunul na 73. miesto.Lackovi vyšiel úvod zápasu s Cecchinatom, keď v treťom geme prelomil podanie súpera a výhodu brejku pretavil v zisk prvého setu. Slovenský daviscupový reprezentant ťažil z kvalitného servisu, lepšie returnoval, bol istejší vo výmenách. Cecchinato priveľa kazil najmä zo slajzovaného bekhendu, ktorý môže byť na tráve veľkou zbraňou.O osude druhého dejstva rozhodol Lackov brejk na 5:4. Najlepší slovenský singlista sa pred Wimbledonom, kde ho v 1. kole čaká francúzsky kvalifikant Benjamin Bonzi, dostal do výbornej formy. V Eastbourne stratil doposiaľ iba jediný set - v 2. kole s najvyššie nasadenou svetovou jedenástkou Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom.