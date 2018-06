Jozef Metelka sa ospravedlnil za výroky, chce konkurovať dvojnožcom

Na snímke slovenský reprezentant Jozef Metelka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Poprad 29. júna (TASR) - Slovenský cyklista Jozef Metelka sa oficiálne ospravedlnil za svoje výroky po majstrovstvách sveta 2017 v cestnej cyklistike. Na ceste za ďalšími úspechmi chce ísť naďalej v symbióze so Slovenským paralympijským výborom i Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov. Pred sebou má smelé ambície, ktoré konkretizoval do dvoch projektov - Tokio 2020 a tzv. Bod zlomu.Metelka sa po septembrových MS v juhoafrickom Pietermaritzburgu vyjadril, že už nebude reprezentovať Slovensko a prijme ponuku z inej krajiny. Kritizoval vtedy komunikáciu manažéra tímu i ďalšie veci súvisiace s účinkovaním na MS v Juhoafrickej republike. Po desiatich mesiacoch sa však ospravedlnil všetkým dotknutým.uviedol Metelka, ktorý si medzičasom našiel vlastného sponzora.Predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš jeho ospravedlnenie prijal s pochopením.povedal Riapoš, ktorý by si želal väčšiu podporu pre viacerých športovcov, vníma však aj špeciálne potreby zlatého medailistu z paralympiády v Riu 2016.Ani po Metelkovom korigovaní ostrých slov spred roka sa nič nemení na tom, že bude trénovať vo Veľkej Británii pod vedením anglického trénera Kyleigha Mannersa. Ako sám prezentoval, pred sebou má dva projekty - Tokio 2020 a Bod zlomu.prezradil.súperil už v novembri 2016 v Glasgowe (14. miesto), neskôr obsadil 7. miesto na podujatí v Portugalsku. V parašporte si k dráhovej cyklistike pridal aj cestnú a v oboch sa plánuje prezentovať na svetových šampionátoch. Prípravu si spestruje aj jazdou na koni či horolezectvom.poznamenal Metelka.