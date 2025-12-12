|
Piatok 12.12.2025
|Úvodná strana
|
12. decembra 2025
Lacné kanvice z online trhovísk lákajú svojou cenou, ale predstavujú technické aj zdravotné riziko
Nákupy prostredníctvom online trhovísk sa v posledných rokoch tešia čoraz väčšej popularite. Zákazníci ich vnímajú ako jednoduchý a výhodný spôsob, ako získať ...
Zdieľať
Nákupy prostredníctvom online trhovísk sa v posledných rokoch tešia čoraz väčšej popularite. Zákazníci ich vnímajú ako jednoduchý a výhodný spôsob, ako získať tovar za nízku cenu s rýchlym doručením. Platformy ako Temu, Shein či Allegro však nefungujú ako bežné elektronické obchody. Spotrebiteľ pri nich nekupuje priamo od prevádzkovateľa stránky, ale od množstva rôznych predajcov, ktorí často sídlia mimo Európskej únie. To môže výrazne sťažovať uplatňovanie reklamácií, znižuje prehľadnosť informácií o výrobkoch a v mnohých prípadoch znamená slabší dohľad nad ich bezpečnostnými vlastnosťami.
Skúsenosti odborníkov naznačujú, že pred samotným nákupom by si mal každý spotrebiteľ overiť, kto je skutočným predávajúcim a či daný výrobok zodpovedá platným technickým a bezpečnostným normám. Prevádzkovateľ platformy spravidla vystupuje len ako sprostredkovateľ a nezodpovedá za kvalitu ponúkaného tovaru. Hoci niektoré z týchto služieb poskytujú vlastné formy záruk, tie nie sú náhradou za zákonom garantované spotrebiteľské práva.
Cena začína na piatich eurách
Zvýšenú pozornosť si v súčasnosti zaslúžia lacné rýchlovarné kanvice, ktoré sa na trhoviskách predávajú v cenovom rozpätí od piatich do dvadsiatich troch eur. Odborníci preto podrobili desať vybraných modelov laboratórnym testom, ktorých výsledky poukázali na výrazné konštrukčné aj bezpečnostné nedostatky. Sedem z testovaných kanvíc vykazovalo chyby v samotnej stavbe spotrebiča. V jednom prípade sa počas testovania samovoľne uvoľnilo veko a pri ďalšom modeli sa začala oddeľovať nálievka. Podľa vyjadrení zodpovedných osôb takéto zlyhania môžu viesť k obareniu používateľa vriacou vodou.
Závažné nedostatky priniesli aj skúšky bezpečnosti podľa technických noriem platných v Európskej únii. Tri testované kanvice týmito skúškami neprešli. Jeden model neobsahoval povinný technický štítok, ďalší ho mal nekvalitne pripevnený a v dvoch prípadoch bol skutočný príkon nižší než údaj, ktorý uvádzal výrobca, čo predstavuje porušenie predpisov. Hoci nižší príkon nepredstavuje akútne riziko, poukazuje na nesúlad s legislatívou a slabú výstupnú kontrolu kvality.
Problematická bola aj vysoká teplota jednotlivých častí kanvíc počas prevádzky. Pri jednom modeli sa rukoväť zohriala oproti izbovej teplote o takmer 52 stupňov Celzia, čo pri manipulácii zvyšuje riziko popálenia. V iných prípadoch sa prehriali veká až o 60 stupňov. Teplota samotného tela kanvice, ktorá síce nie je priamo upravená normami, bola pri niektorých modeloch veľmi vysoká – v prípade skla jednej testovanej kanvice dosiahla až 70 stupňov Celzia. Zistené boli aj prípady, keď kanvica pokračovala v ohreve aj pri otvorenom veku a pri prekročení odporúčanej kapacity dochádzalo k úniku horúcej vody.
Viacero funkčných slabín
Testovanie odhalilo aj viacero funkčných slabín. Niektoré kanvice mali pomalý ohrev, pri menšom množstve vody dosahovali slabý výkon a len dve z desiatich mali účinný filter na zachytávanie vodného kameňa. Nedostatky sa objavili aj v priloženej dokumentácii – návod na použitie bol v češtine dostupný len pri štyroch modeloch a viaceré spotrebiče postrádali povinné technické údaje.
Odborníci odporúčajú, aby spotrebitelia pri online nákupoch venovali zvýšenú pozornosť detailom, ktoré často zostávajú nepovšimnuté. Je potrebné preveriť, kto je predávajúcim, či je tovar riadne označený, či je dostupný návod v jazyku, ktorému zákazník rozumie, a posúdiť kvalitu konštrukčného vyhotovenia. Pokiaľ existujú pochybnosti o pôvode alebo bezpečnosti produktu, za bezpečnejšie riešenie sa považuje nákup od overených predajcov. V prípadoch, keď dôjde k problémom, môže pomôcť aj kontaktovanie banky a využitie služby chargeback.
