Ľadovce miznú rekordne rýchlo, voda z nich by naplnila vyše sto miliónov olympijských bazénov

5.5.2020 - Otepľovanie oceánov spôsobené klimatickými zmenami je jedným z hlavných dôvodov rekordne rýchleho úbytku ľadovcov. Antarktický kontinentálny ľadovec ročne v priemere stratí 118 gigaton ľadu a grónsky dokonca 200 gigaton, uvádza sa v novej štúdii amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Toľko ľadu by naplnilo viac ako 127 miliónov olympijských bazénov.Hlavným dôvodom spomínaného úbytku ľadu sú podľa NASA vyššie letné teploty, ktoré roztápajú ľad na povrchu ľadovcov a pevninských ľadovcov, píše na svojom webe televízia CNN.Hoci na východe Antarktídy ľad pribudol, v porovnaní s celkovým množstvom roztopeného ľadu v iných oblastiach je to veľmi slabý prírastok.Úbytok ľadu z Antarktídy a Grónska spôsobil v rokoch 2003 - 2019 zvýšenie morskej hladiny o zhruba 1,3 centimetra, čo zodpovedá približne tretine celkového celosvetového zvýšenia hladiny morí.Výsledky štúdie vychádzajú z dát satelitu ICESat-2, ktorý NASA vypustila v roku 2018 za účelom celosvetových meraní nadmorskej výšky.Tie vedci porovnali s meraniami z prvého satelitu ICESat z rokov 2003 - 2009 a na základe toho potom vytvorili komplexný obraz o zložitosti zmeny kontinentálnych ľadovcov na severnej a južnej pologuli."Ak sledujete ľadovec alebo pevninský ľadovec mesiac alebo rok, nezistíte veľa o tom, čo mu robí klíma. Teraz máme 16-ročné obdobie medzi ICESat a ICESat-2 a môžeme si byť istejší, že zmeny, ktoré vidíme na ľade, majú dočinenia s dlhodobými zmenami klímy," vyjadril sa vedúci autor štúdie, glaciológ Ben Smith z University of Washington.Štúdia, ktorej výsledky vyšli v odbornom časopise Science, sa tiež zamerala na šelfové ľadovce plávajúce pri ústí ľadovcov. Vedci zistili, že takéto ľadovce v západnej Antarktíde strácajú na objeme. Ich roztápanie nezvyšuje hladiny morí, no ich úbytok narúša stabilitu ľadovcov, pri ktorých koncoch plávajú."Šelfové ľadovce podopierajú pevninské ľadovce. Ak ich dáte preč alebo ich len stenčíte, znižujete opornú silu, takže uzemnený ľad môže prúdiť rýchlejšie," vysvetlila spoluautorka štúdie glaciologička Helen Amanda Fricker. Vedkyňa pôsobí v Scripps Institution of Oceanography pri University of California v San Diegu