Ľadový muž Ötzi zrejme vyzeral inak, ako sa doteraz predpokladalo

20.8.2023 (SITA.sk) - Ľadový muž Ötzi, ktorého múmia sa zachovala v Alpách, vyzeral pravdepodobne inak, ako sa doteraz predpokladalo. Jeho pleť bola tmavšia, bol plešatejší a jeho pôvod bol z veľkej miery od farmárov zo súčasného Turecka. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorá vyšla v odbornom časopise Cell Genomics.Ötziho, ktorý žil pred viac ako 5 000 rokmi, objavili v roku 1991 v alpskom ľadovci, kde zamrzol po tom, ako ho strelili šípom do chrbta. Spolu s ním našli aj jeho odev, medenú sekeru či luk. Odvtedy prirodzenú múmiu, ktorú vystavujú v múzeu v talianskom Bolzane, skúmalo mnoho vedcov.V roku 2012 publikovali skorý návrh jeho genómu. Výskum starovekej DNA však odvtedy pokročil, takže sa vedci rozhodli znova pozrieť na gény ľadového muža, vyjadril sa autor štúdie a genetik z nemeckého Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu Johannes Krause. Použili na to DNA extrahovanú z bedrovej kosti múmie.Na základe nového genómu sa Ötziho vzhľad, keď zomrel okolo 45 rokov, veľmi podobal dnešnej múmii, je tmavý a nemá veľa vlasov, povedal ďalší autor štúdie Albert Zink, ktorý vedie Inštitút pre štúdium múmií v centre Eurac Research v Taliansku.Vedci si predtým mysleli, že Ötzi mal v živote svetlejšiu pleť a bol zarastenejší, no jeho mumifikované telo sa časom zmenilo. Jeho genóm tiež ukázal zvýšené riziko obezity a cukrovky.Ötziho pôvod naznačuje, že žil medzi izolovanou populáciou v Alpách, povedal Zink. Väčšina Európanov má dnes zmes génov z troch skupín - farmárov z Anatólie, lovcov-zberačov zo západu a pastierov z východu. V prípade ľadového muža však 92 percent pôvodu pochádzalo len od anatolských farmárov.