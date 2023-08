Adam je majstrom Slovenska v hode mobilným telefónom do diaľky, rekord vylepšil o takmer 10 metrov

21.8.2023 - Banskobystričan Adam Antalec sa stal majstrom Slovenska v hode mobilným telefónom do diaľky. Minuloročný rekord vylepšil o 9,4 metra a na druhých majstrovstvách Slovenska v tejto disciplíne v Lučenci dosiahol 75,8 metra, informoval Igor Svítok zo Slovenských rekordov.Víťaz získal mobilný telefón v hodnote tisíc eur a kredit od 4-ky. Na druhom mieste sa umiestnil Martin Bezák z Partizánskeho, ktorý hodil mobil do diaľky 69,8 metra a tretiu priečku obsadil Banskobystričan Matej Tkáč, ktorý hodil 68,8 metra. Akciu prišla podporiť aj primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková, ktorá sa tiež zapojila sa do súťaže.Na druhom ročníku Majstrovstvách Slovenska v hode mobilným telefónom do diaľky súťažili ženy, deti a muži, ktorí sa snažili prelomiť minuloročný rekord. Akcie sa zúčastnili aj partneri, ktorí prispeli k ekologickému vzdelávaniu, vyzbieralo sa množstvo nepoužívaných telefónov. Pripravila ho lučenská spoločnosť mobil online a zúčastnilo sa jej 501 súťažiacich. Na futbalovom štadióne sa hádzali mobily Nokia 3310 s batériou.