Ľadovým expresom ku klenotom slovenskej prírody. Príďte sa presvedčiť, či na Kráľovej holi stojí strom zelený

príchod odchod stanica/zastávka príchod odchod 07:55 Košice 18:48 08:12 08:13 Kysak 18:32 18:33 08:28 08:33 Margecany 18:06 18:11 08:42 08:44 Gelnica 17:47 17:56 09:13 09:15 Nálepkovo 17:00 17:10 09:37 09:39 Mlynky 16:38 16:40 09:41 09:43 Dedinky 16:33 16:35 09:48 09:50 Stratená 16:26 16:28 09:55 10:00 Dobšinská Ľ. Jaskyňa 16:04 16:22 10:11 Telgárt penzión 15:53

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Východnú metropolu Slovenska s Telgártom opäť na 5 februárových sobôt spojí Ľadový expres.Výhľady z najkrajšej železničnej trate na Slovensku, prírodné bohatstvá a hory Slovenského raja či výstup na jeden z idylických kopcov, ktorý ospevovali ešte naše staré mamy – Kráľovu hoľu. Aj tieto zážitky sprístupní Ľadový expres, ktorý sa už teší na tohtoročných cestovateľov a turistov.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) opäť prináša zimnú edíciu obľúbeného motoráčika, ktorým sa počas februára odveziete za zážitkami z Košíc až do Telgártu. Už tradične bude premávať každú februárovú sobotu od 1. 2. do 29. 2. a neminie ani strieborné plátno, v ktorom sa natáčala rozprávka Popolvár najväčší na svete – Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Do nej sa síce cez zimu nedostanete, no turistické možnosti tu zďaleka nekončia. Zavítajte do končín, v ktorých sa našli 17-tisíc rokov staré kosti jaskynného medveďa, navštívte menej vyťažené a finančne dostupnejšie lyžiarske strediská, prejdite z Telgártu až do vrchov Nízkych Tatier, kochajte sa výhľadom na majestátny Chmarošský viadukt.Na cestujúcich tento rok čakajú viaceré novinky od organizovaných túr cez nordic walking až po zvýhodnené ceny skipassov v lyžiarskych strediskách na trase vlaku.uviedla Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka organizácie KRT. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na stránke vylety.kosiceregion.com hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Cestovné lístky si možno kúpiť prostredníctvom organizácie KRT, a to cez web www.kosiceregion.com alebo v ich košickom centre. K dispozícii sú jednosmerné, zľavnené či rodinné lístky s možnosťou kombinácie so skipassom vo vybraných lyžiarskych strediskách.Cestovný poriadok Ľadového expresu: