Lady Gaga ovládla MTV Video Music Awards, americká speváčka získala päť cien

MTV Video Music Awards 2020



prehľad víťazov a víťaziek





The Weeknd - Blinding LightsLady GagaLady Gaga a Ariana Grande - Rain On MeDoja CatLady Gaga a Ariana Grande - Rain On MeBTS - OnMegan Thee Stallion - SavageThe Weeknd - Blinding LightsBTS - OnMaluma ft. J Balvin - Que PenaColdplay - OrphansMachine Gun Kelly - Bloody ValentineH.E.R. - I Can’t BreatheAriana Grande & Justin Bieber - Stuck with UCNCO - Unplugged At HomeBLACKPINK - How You Like ThatTaylor Swift - The Man (réžia: Taylor Swift)BTS - On (choreografia: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun)Miley Cyrus - Mother’s Daughter (výprava: Christian Stone)Miley Cyrus - Mother’s Daughter (strih: Alexandre Moors, Nuno Xico)Dua Lipa - Physical (efekty: EIGHTY4)Lady Gaga a Ariana Grande - Rain On Me (kamera: Thomas Kloss)BTSLady Gaga