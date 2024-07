Ľahký tank CV90120 môže posilniť našu obranu, Slovensku ponúkajú verziu modernizovanú o špičkové technológie (foto)

Špecifická požiadavka moderných armád

Taktická a strategická výhoda pre posádku

Netreba cvičiť ďalších ľudí

2.7.2024 (SITA.sk) - Ľahký tank CV90120 môže posilniť slovenskú obranu. Tank predstavila britsko-švédska spoločnosť BAE Systems Hägglunds na Tankových dňoch Laugaricio, ktoré sa konali posledný júnový týždeň pri Trenčianskych Stankovciach.Na deviatom ročníku Tankových dní, ktoré organizuje združenie historikov a zberateľov vojenskej techniky, sa predstavilo približne 250 kusov obrnenej techniky. Pozornosť na seba pútal práve tank CV90120.Vedúci platformy CV90 Tarkan Turkcan priblížil, že tento tank vyvinuli pre splnenie špecifickej požiadavky moderných armád, a tou je dosiahnuť palebnú silu a úroveň ochrany hlavných bojových tankov v ľahšom a mobilnejšom vozidle.„Cieľom je priniesť palebnú podporu pechote na miesto, kde sa nachádza. CV90120 nesie rovnakú palebnú silu ako hlavný bojový tank, môže však ísť spolu s pechotou tam, kam ťažké tanky nemôžu," doplnil.Ako spoločnosť BAE Systems spresnila, priemerná hmotnosť bojového tanku je 60 až 70 ton, pričom hmotnosť CV90120 nepresiahne 38 ton. To prináša logistické výhody pri presunoch a vďaka svojej mobilite poskytuje posádke taktickú a strategickú výhodu.Spoločnosť pracuje na projekte ľahkého tanku od deväťdesiatych rokov minulého storočia, pričom slovenským ozbrojeným silám ponúka verziu modernizovanú o špičkové technológie, s rovnakou palebnou silou ako hlavný bojový tank, ale s takmer polovičnou hmotnosťou, odolným pancierovaním a systémom aktívnej ochrany.Ako ďalej spoločnosť priblížila, tank CV90120 je postavený na rovnakom podvozku ako štandardné bojové vozidlo pechoty CV90, na ktorého výrobe pre Ozbrojené sily SR spoločnosť a partneri intenzívne pracujú.„Oba varianty môžu na bojisku veľmi dobre fungovať vedľa seba, pričom šetria čas a náklady na servis a výcvik posádky," dodala spoločnosť BAE Systems s tým, že z ekonomického hľadiska je zvolenie rovnakej paltformy pre Slovensko výhodné, pretože nie je potrebné cvičiť ďalších ľudí na údržbu, náhradné diely a ovládacie prvky sú rovnaké, a to isté platí aj pre výcvik posádky.„Vďaka projektu CV90 a dnes už fungujúcej sieti priemyselných partnerov môže spolupráca pokračovať aj pri dodávke ľahkých bojových tankov. Slovenské firmy by dostali príležitosť stať sa lídrom vo vytváraní ďalšieho žiadaného produktu nielen pre slovenskú armádu, ale vďaka záujmu iných krajín o CV90120 aj na ďalšie trhy," uzavrela spoločnosť.