Orbán pricestoval na návštevu do Kyjeva, so Zelenským bude rokovať o príležitosti budovania mieru

2.7.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán v utorok pricestoval do Kyjeva na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským . Je to jeho prvá cesta na Ukrajinu od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie v roku 2022.Orbánov tlačový tajomník Bertalan Havasi pre maďarskú tlačovú agentúru MTI potvrdil, že premiér ráno pricestoval do ukrajinského hlavného mesta. Hlavnou témou stretnutia bude podľa neho príležitosť budovania mieru.Návšteva sa koná deň po tom, čo sa Maďarsko ujalo polročného rotujúceho predsedníctva Európskej únie (EÚ). Maďarskí predstavitelia naznačili, že budú v tejto úlohe pôsobiť ako „čestní sprostredkovatelia“ napriek obavám niektorých zákonodarcov EÚ, že Budapešť pre situáciu s demokraciou v krajine nie je spôsobilá viesť euroblok.Orbán, ktorý je tiež známy ako najbližší spojenec ruského vodcu Vladimira Putina v EÚ, často čelí obvineniam jeho európskych partnerov z likvidácie demokratických inštitúcií doma a marenia kľúčových politických priorít EÚ.Tie zahŕňajú aj pomoc Ukrajine a sankcie voči Rusku, čo frustruje nielen európskych lídrov, ale aj Zelenského. Orbán dlhodobo obviňuje Kyjev zo zlého zaobchádzania s etnickou maďarskou menšinou v Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny.